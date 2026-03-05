Giá vàng hôm nay 5/3: Hồi phục nhẹ sau phiên lao dốc không phanh

(VTC News) -

Sự bùng nổ xung đột với Iran, những bất ổn mới xoay quanh chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lạm phát Mỹ cao hơn kỳ vọng, tất cả đều là những yếu tố hỗ trợ cho giá vàng. Tuy nhiên, theo bà Rhona O’Connell, Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường khu vực EMEA và châu Á tại StoneX, kim loại này đang rơi vào trạng thái quá mua và có thể sắp điều chỉnh.

Dù vàng vẫn được coi là kênh trú ẩn an toàn, các chuyên gia từ JPMorgan cảnh báo sự biến động sẽ còn duy trì khi xung đột Trung Đông tiếp diễn.

Bên cạnh áp lực tài chính, dòng chảy vàng giao ngay cũng gặp trở ngại lớn khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đóng cửa không phận và nhiều hãng hàng không đình chỉ hoạt động tại vùng Vịnh. Tuy nhiên, ngân hàng tư nhân UBP nhận định vàng vẫn có dư địa để thách thức lại mức kỷ lục 5.595 USD/ounce nếu cuộc xung đột này kéo dài nhiều tuần tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 5/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 181,2 triệu đồng/lượng (mua) - 184,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 181,2 triệu đồng/lượng (mua) và 184,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.140 USD/ounce, tăng 28 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ông Ilya Spivak, Trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định vàng có thể sớm rũ bỏ áp lực bán tháo, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nhà đầu tư vẫn có nhu cầu cao đối với các loại tài sản “trú ẩn an toàn”.

Ông Christopher Wong, chiến lược gia tại OCBC, khẳng định các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng như bất ổn địa chính trị, chính sách khó dự đoán và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư vẫn được giữ vững, ít nhất là trong ngắn hạn.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà đầu tư hiện kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 18/3 tới.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp Darin Newsom tại Barchart.com cũng dự báo giá vàng tăng và cho rằng bối cảnh hiện tại chưa có thay đổi đáng kể. Theo ông, những bất định liên quan đến các động thái quân sự tiềm tàng của Mỹ khiến lựa chọn an toàn nhất vẫn là nắm giữ vàng.

Trong khi đó, BNP Paribas nhận định nhu cầu đầu tư vàng vật chất sẽ là động lực chính trong năm nay. Ngân hàng này cho biết các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng vật chất đã tích lũy khoảng 2 triệu ounce từ đầu năm, đồng thời dự báo lượng mua vàng miếng và vàng xu của nhà đầu tư Trung Quốc sẽ cao hơn so với năm 2025.