Người phụ nữ cầm rựa, gậy đập phá hàng loạt ô tô đậu ven đường

Ngày 4/3, lãnh đạo Công an phường Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đang phối hợp các lực lượng liên quan điều tra, làm rõ vụ việc một phụ nữ có hành vi đập phá nhiều ô tô của người dân trên địa bàn.

Hàng loạt xe ô tô bị đập vỡ gương chiếu hậu. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều cùng ngày, một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) trú tại phòng trọ trên đường Trần Phú, bất ngờ dùng gậy đập phá nhiều ô tô đang đậu bên đường.

Anh L.B.K. (SN 1996) cho biết khi đang dừng xe trên đường Trần Phú để tìm phòng trọ thì bất ngờ bị người phụ nữ lạ mặt dùng gậy đập vào xe, làm hư hỏng kính chiếu hậu bên phải và một số bộ phận khác.

Nhiều phương tiện đậu ven đường Trần Phú bị phá hỏng phần gương chiếu hậu. (Ảnh: Vietnamnet)

Chưa dừng lại, người này còn lấy một cây rựa của người dân ven đường, tiếp tục đập phá kính chiếu hậu của nhiều ô tô khác dọc tuyến Trần Phú. Một số thùng rác ven đường cũng bị hư hỏng.

Chị V.Q.T., người dân sống trên đường Trần Phú cho biết sự việc xảy ra nhanh chóng khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Người phụ nữ bị đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra sau khi gây hư hỏng nhiều tài sản. (Ảnh: CTV)

Nhận được tin báo, Công an phường Nam Đông Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường, truy tìm và khống chế người phụ nữ, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.