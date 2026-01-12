Truy tìm người đập phá ô tô ở Nghệ An

(VTC News) -

Sáng 12/1, anh L.Đ.C. (trú phường Trường Vinh, Nghệ An) cho biết, khoảng 5h40 cùng ngày (12/1), khi chiếc ô tô của gia đình đang đỗ trước nhà tại số 80, đường Phan Đăng Lưu (phường Trường Vinh) thì bất ngờ bị một người lạ dùng hung khí đập phá.

Video người đàn ông đập phá ô tô ở đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Vinh (Nghệ An)

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh khu vực cho thấy đối tượng che ô phía trên, đội mũ, che kín mặt và mặc áo mưa để tránh bị nhận dạng. Đối tượng có hành vi rất dứt khoát, liên tục tác động mạnh vào phần đầu ô tô trong thời gian ngắn.

Đối tượng dùng búa đập vỡ kính ô tô. (Ảnh cắt từ clip)

Hậu quả, đèn ô tô bị vỡ, kính chắn gió phía trước nứt toác, nhiều chi tiết ngoại thất bị hư hỏng nặng khiến phương tiện không thể tiếp tục lưu thông bình thường. Toàn bộ sự việc diễn ra nhanh chóng giữa khu dân cư trong thời điểm rạng sáng.

Sau khi phát hiện ô tô bị đập phá, anh L.Đ.C. đã trình báo Cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường, để điều tra, truy tìm đối tượng đập phá.

Theo Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 36 Luật sửa đổi BLHS 2017 quy định về Tội huỷ hoạt hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Cụ thể: Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm; Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.