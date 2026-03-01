ĐT Iran có thể rút khỏi World Cup 2026

(VTC News) -

Sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tiến hành “các chiến dịch tác chiến quy mô lớn” nhằm vào Iran vào ngày 28/2.

Sau các cuộc không kích, nhiều câu hỏi được đặt ra về việc tuyển Iran có tham dự World Cup 2026 hay không. Giải đấu dự kiến được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè này.

Liên đoàn Bóng đá Iran tuyên bố khả năng đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu này là không cao.

World Cup 2026 khởi tranh vào tháng 6 năm nay. ĐT Iran giành vé dự World Cup lần thứ tư liên tiếp vào tháng 3/2025 và hiện được xếp lịch thi đấu ba trận vòng bảng tại Mỹ trong tháng 6. Họ sẽ gặp New Zealand ngày 15/6 tại Los Angeles, đối đầu Bỉ ngày 21/6 cũng tại thành phố này, và gặp Ai Cập tại Seattle ngày 26/6.

Ông Mehdi Taj, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, thừa nhận đội tuyển Iran có thể không dự World Cup 2026

Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột với quốc gia đồng chủ nhà, ông Mehdi Taj, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, đã lên tiếng về khả năng tham dự giải đấu.

Phát biểu trên truyền hình ở Tehran, ông Mehdi Taj nói: “Với những gì đã xảy ra hôm nay và cuộc tấn công của Mỹ, thật khó để chúng tôi có thể hướng đến World Cup, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về các nhà quản lý thể thao”.

Người đứng đầu bóng đá Iran cũng xác nhận giải vô địch quốc gia nước này đã bị tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới.

Theo lịch đấu, ĐT Iran thi đấu ở Mỹ tại World Cup 2026

Ngày 28/2, chỉ vài giờ sau các cuộc tấn công tại Iran, Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB) đã họp tại Wales. Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom đã đề cập đến vấn đề Iran tham dự World Cup. “Tôi đọc tin tức về Iran sáng nay giống như các bạn", Grafstrom nói với ESPN. Ông Mattias Grafstrom khẳng định: “Chúng tôi đã có cuộc họp hôm nay và còn quá sớm để bình luận chi tiết, nhưng chúng tôi sẽ theo dõi các diễn biến xung quanh mọi vấn đề trên thế giới”.

“Chúng tôi đã tổ chức lễ bốc thăm vòng chung kết tại Washington với sự tham gia của tất cả các đội. Trọng tâm của chúng tôi là một kỳ World Cup an toàn với sự góp mặt của toàn bộ các đội tuyển. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc như thường lệ với ba chính phủ nước chủ nhà. Mọi người sẽ được đảm bảo an toàn”, Tổng thư ký FIFA cho biết.

Trang Sportbible cho biết nếu Iran buộc phải rút khỏi World Cup 2026, nhiều khả năng họ sẽ được thay thế bởi UAE. ĐT UAE thực tế có thành tích kém hơn ĐT Iraq ở vòng loại khu vực châu Á, nhưng Iraq đã được ấn định tham dự trận play-off liên lục địa với Bolivia hoặc Suriname vào cuối tháng 3. Cũng có khả năng ĐT Iraq sẽ thay thế Iran tại World Cup, còn ĐT UAE sẽ thay Iraq tham dự trận play-off.