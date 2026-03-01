Diện mạo mới của đoạn đường từng chi chít ‘ổ voi, ổ gà’ ở Hà Nội

Tuyến đường này kết nối khu dân cư phường Định Công với các trục giao thông lớn như Vành đai 2.5 và Giải Phóng. Với mặt cắt 4 làn xe, lưu lượng phương tiện qua lại hằng ngày lớn, đây được xem là một trong những tuyến giao thông quan trọng của khu vực phía Nam thành phố. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, đoạn từ khu đô thị Đại Kim đến cầu Định Công xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bong tróc, xuất hiện nhiều hố sâu, lún võng cục bộ khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn. (Ảnh chụp tháng 11/2025)