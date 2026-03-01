Diện mạo mới của đoạn đường từng chi chít ‘ổ voi, ổ gà’ ở Hà Nội

Tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài (phường Định Công, Hà Nội) là một trong những hạng mục thuộc dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng, quy mô khoảng 11ha, được UBND TP Hà Nội giao cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội (HANHUD) làm chủ đầu tư từ năm 2001. (Ảnh chụp tháng 11/2025)
Tuyến đường này kết nối khu dân cư phường Định Công với các trục giao thông lớn như Vành đai 2.5 và Giải Phóng. Với mặt cắt 4 làn xe, lưu lượng phương tiện qua lại hằng ngày lớn, đây được xem là một trong những tuyến giao thông quan trọng của khu vực phía Nam thành phố. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, đoạn từ khu đô thị Đại Kim đến cầu Định Công xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bong tróc, xuất hiện nhiều hố sâu, lún võng cục bộ khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn. (Ảnh chụp tháng 11/2025)
Sau nhiều năm xuống cấp, đến nay đoạn đường đang được cải tạo, nâng cấp, góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông. Ghi nhận trong những ngày cuối tháng 2, một nửa chiều dài tuyến đã được thảm lớp bê tông nhựa mới.
Bề mặt đường phẳng, xe cộ lưu thông thuận lợi hơn so với trước. Phần còn lại đang được đơn vị thi công tiếp tục triển khai, dự kiến hoàn thành trong thời gian tới.
Việc cải tạo 600m đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài đáp ứng sự mong mỏi của người dân sinh sống hai bên tuyến. Nhiều hộ dân cho biết tình trạng hư hỏng kéo dài trước đây không chỉ gây khó khăn trong đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày.
Ông Lê Văn Tùng (trú tại phường Định Công) cho biết, nhiều năm qua gia đình ông phải đóng cửa thường xuyên vì bụi. “Trước đây cứ xe tải chạy qua là bụi bay vào nhà, hôm mưa thì nước đọng thành vũng, đi lại rất bất tiện. Giờ thấy đường được thảm lại, chúng tôi yên tâm hơn”, ông Tùng nói.
Chị Phạm Thu Hà (sinh sống gần cầu Định Công) cho biết sửa chữa đường là điều người dân mong đợi từ lâu. “Đoạn này trước kia lồi lõm, đi xe máy phải tránh từng hố một. Nay mặt đường bằng phẳng hơn, hy vọng khi hoàn thiện toàn tuyến sẽ bảo đảm an toàn cho người đi đường”, chị Hà chia sẻ.
Trước đó, ngày 25/11/2025, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành văn bản về việc phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công đoạn 600m từ cầu Sông Lừ đến cầu Định Công. Thời gian thi công dự kiến kéo dài đến ngày 30/4/2026 nhằm bảo đảm vừa cải tạo hạ tầng, vừa duy trì lưu thông trong khu vực.
Theo quy hoạch, đây là tuyến đường thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng do Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư. Việc hoàn thiện tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần đồng bộ hệ thống giao thông nội khu, giảm áp lực cho các trục lân cận.
Khi toàn bộ 600m được hoàn thành, tuyến đường này sẽ khắc phục tình trạng bụi bặm mùa khô, lầy lội mùa mưa, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống tại khu vực phía Nam Hà Nội.