Giá xăng dầu hôm nay 1/3: Giữ đà ổn định

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giữ đà ổn định so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, tuần qua, giá dầu tăng gần 3% do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng quân sự tiếp tục gia tăng.

Theo Reuters, giá xăng dầu tăng mạnh gần 3% khi giới giao dịch đẩy mạnh vị thế phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran tiếp tục rơi vào bế tắc.

Theo ông Suvro Sarkar, giá dầu hiện đã cộng thêm khoảng 8-10 USD mỗi thùng do yếu tố rủi ro địa chính trị. Nguyên nhân là thị trường lo ngại nếu xảy ra xung đột, nguồn cung dầu từ Trung Đông có thể bị gián đoạn khi đi qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu.

Giá dầu thế giới hôm nay duy trì đà ổn định. (Ảnh minh hoạ)

Để hạn chế ảnh hưởng nếu xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran, Công ty Dầu mỏ Quốc gia Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) dự kiến sẽ tăng xuất khẩu loại dầu chủ lực Murban trong tháng 4. Trước đó, một số nguồn tin cũng cho biết Saudi Arabia có kế hoạch nâng sản lượng dầu trong thời gian tới.

Ngoài ra, Saudi Arabia có thể tăng giá bán dầu thô giao tháng 4 sang thị trường châu Á lần đầu tiên sau 5 tháng. Nguyên nhân là nhu cầu từ Ấn Độ tăng mạnh nhằm thay thế nguồn cung từ Nga và mức tăng giá có thể vào khoảng 1 USD mỗi thùng.

Dự kiến, tại cuộc họp ngày 1/3, OPEC+ có thể sẽ cân nhắc tăng sản lượng thêm 137.000 thùng dầu mỗi ngày trong tháng 4. Trước đó, nhóm này đã tạm hoãn kế hoạch tăng sản lượng trong quý I-2026.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 26/2, giá xăng E5 RON92 tăng 889 đồng/lít, không cao hơn 19.523 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 999 đồng/lít, không cao hơn 20.151 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 754 đồng/lít, không cao hơn 19.279 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 854 đồng/lít, không cao hơn 19.469 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 173 đồng/kg, không cao hơn 15.689 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.