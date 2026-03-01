Nhận định bóng đá Hải Phòng vs Thanh Hóa vòng 14 V.League

(VTC News) -

Vòng 14 V.League tiếp tục chứng kiến màn đọ sức đáng chú ý giữa CLB Hải Phòng và Đông Á Thanh Hóa trên sân Lạch Tray. Dĩ nhiên, đội chủ nhà được đánh giá cao hơn trên mọi phương diện từ phong độ, lực lượng cho đến các yếu tố ngoài chuyên môn. Trong khi đó, Thanh Hóa vẫn mơ về câu chuyện cổ tích cho riêng mình.

Nhận định Hải Phòng vs Thanh Hóa

Với HLV Chu Đình Nghiêm, ông thừa sức xây dựng một đội bóng theo cách riêng của mình và điều đó vẫn được tiếp nối với Hải Phòng. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia quê Thanh Hóa, Hải Phòng mùa này không có lực lượng mạnh nhưng vẫn duy trì được lối chơi giàu bản sắc, phối hợp nhỏ và gây ra khó khăn cho nhiều ông lớn.

CLB Thanh Hóa làm khách trên sân của Hải Phòng.

Trận thua Hà Nội FC không phải điều gì đó quá thảm họa với đội bóng đất cảng. Họ quá khó để đua vô địch nhưng cũng cách rất xa vùng xuống hạng. Nói chẳng quá rằng, chính Hải Phòng mới là đội bóng "sướng" nhất V.League lúc này. Họ vẫn được chơi thứ bóng đá mình muốn nhưng với một áp lực thành tích vừa phải.

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa vẫn quyết tâm viết nên một trang sử cho riêng mình dù họ trải qua không ít đau thương. Có thời điểm Thanh Hóa chỉ còn 11-12 cầu thủ đủ khả năng ra sân đá chính và những người ngồi trên băng ghế dự bị gồm toàn thủ môn và một số ca chấn thương. Nhưng ông Mai Xuân Hợp chỉ có như vậy.

Và nhà cầm quân sinh năm 1985 vẫn biết cách vượt khó cho riêng mình. 4 điểm giành được trước Nam Định và Công an TP.HCM cho Thanh Hóa từ niềm tin đến con đường vượt khó. Với 12 điểm sau lượt đi, họ vẫn chưa bị các đối thủ bỏ lại ở phía sau.

Dĩ nhiên Thanh Hóa vẫn "biết mình, biết người", mục tiêu 1 điểm là thiết thực với họ trước đối thủ dạng như Hải Phòng, CLB Thanh Hóa vẫn có những bước chạy mạnh mẽ, lối chơi không ngại va chạm, có phần trái ngược với sự hoa mỹ của Hải Phòng.

Thông tin lực lượng

CLB Hải Phòng nhiều khả năng không đăng kí Nguyễn Văn Toản khi thủ môn này được đồn đoán sẽ chuyển sang đội bóng mới.

CLB Thanh Hóa không có sự phục vụ của ngoại binh Odil vì nhận 3 thẻ vàng. Bốn cầu thủ mới gồm Văn Hưng, Văn Hoàn, Hữu Dũng và Amar có thể được đăng kí thi đấu sau khi án phạt FIFA được gỡ bỏ.

Dự đoán: Hải Phòng 2-1 Thanh Hóa

Đội hình dự kiến

Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Văn Minh, Mạnh Dũng, Việt Hưng, Hữu Sơn, Moses, Antonio Souza, Minh Dĩ, Tagueu.

Đông Á Thanh Hóa: Xuân Hoàng, Ngọc Tân, Ngọc Hà, Minh Đoàn, Quốc Phương, Văn Tùng, Ngọc Quý, Văn Lợi, Bá Tiến, Ngọc Mỹ, Damoth Thongkhamsavath.