(VTC News) -

UBND TP.HCM đã ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội gồm 14 thành viên, do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban. Phó trưởng ban thường trực là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm; quyền Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cũng là các Phó Trưởng ban.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng Ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội TP.HCM.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Thuế TP.HCM, Viện Nghiên cứu phát triển và Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM là Thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ báo cáo, đề xuất và kiến nghị Trung ương về các chính sách, vấn đề liên quan đến phát triển nhà ở xã hội phát sinh trong thời gian thực hiện tại TP.HCM; làm các nhiệm vụ theo yêu cầu của UBND TP.HCM và cấp có thẩm quyền.

Quyết định giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, xây dựng và báo cáo UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn phát triển nhà ở xã hội.

Sở này cũng tham mưu các chính sách hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thời gian triển khai.

Sở Xây dựng cũng là cơ quan chủ trì, phối hợp các thành viên để tham mưu Trưởng ban Chỉ đạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể và quyết định thành lập tổ giúp việc khi cần thiết.

Chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp - TP.HCM được quy hoạch theo mô hình khu phức hợp hiện đại.

Theo Quyết định, các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công và báo cáo định kỳ 2 tuần/lần cho Thường trực Ban Chỉ đạo.

Việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên gắn với chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội hàng năm và giai đoạn 2026 - 2030 của TP.HCM, do Thủ tướng giao.

Năm 2026, TP.HCM phải hoàn thành chỉ tiêu 28.500 căn nhà ở xã hội. Tại cuộc họp của UBND TP.HCM đánh giá tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm, tổ chức chiều 27/2, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết Sở đang tập trung đẩy nhanh hoàn tất thủ tục pháp lý cho 47 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, để khởi công ngày trong quý 1 này. Các dự án này sẽ cung cấp khoảng 31.500 căn nhà ở xã hội cho Thành phố.

Cũng theo Sở Xây dựng, TP.HCM sẽ hoàn thiện quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2040, với tổng diện tích khoảng 2.000 ha, gồm 600 ha tại các dự án đã có trong chương trình, kế hoạch và 1.400 ha tại các khu vực động lực phát triển.

Đồng thời công bố thiết kế điển hình công trình nhà ở xã hội, để các chủ đầu tư áp dụng; ban hành trình tự đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hướng rút ngắn tối đa 20% thời gian thực hiện.

Nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền tại TP.HCM đang rất bức thiết, trong bối cảnh thành phố phải di dời khoảng 20.000 căn nhà ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị trước năm 2030.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường kỷ cương pháp luật, áp dụng các biện pháp chế tài nghiêm khắc đối với chủ đầu tư chậm triển khai, thậm chí thu hồi dự án và quỹ đất nếu không bảo đảm tiến độ.

Giai đoạn 2021–2025, TP.HCM đã hoàn thành gần 98,7% kế hoạch nhà ở xã hội. Riêng năm 2025, Thành phố đã hoàn thành 14 dự án nhà ở xã hội với quy mô 12.799 căn, đạt 98,2% kế hoạch năm.

Để chuẩn bị nguồn nhà ở xã hội hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027, TP.HCM đang thúc đẩy 58 dự án, tổng quy mô khoảng 43.500 căn. Trong số này, có 11 dự án đã được cấp giấy phép xây dựng, đang thi công hoặc chuẩn bị thi công, với quy mô khoảng 12.000 căn.

Đến năm 2030, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của thành phố sau sáp nhập là 199.400 căn. Trong đó, khu vực TP.HCM cũ là 100.000 căn, Bình Dương cũ 86.900 căn và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ 12.500 căn, con số cao nhất cả nước.