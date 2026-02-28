Tổng thống Trump: Mỹ tấn công quy mô lớn vào Iran

(VTC News) -

Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Tổng thống Trump xác nhận trong video đăng tải trên Truth Social rằng lực lượng Mỹ đã bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại Iran. Ông cho biết mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ cái mà ông mô tả là "mối đe dọa" do chính phủ Iran gây ra.

Tổng thống Donald Trump mô tả chiến dịch quân sự ở Iran là “quy mô lớn và đang diễn ra”, nhằm ngăn chặn nước này gây nguy hiểm đến tính mạng người Mỹ.

Ông cho biết quân đội Mỹ đang tiến hành chiến dịch quy mô lớn để ngăn chặn mối đe dọa đến nước Mỹ và "lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi của Mỹ". Ông tuyên bố sẽ phá hủy tên lửa và san bằng ngành công nghiệp tên lửa của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump thông tin thêm Iran đã nỗ lực xây dựng lại chương trình hạt nhân sau cuộc không kích của Mỹ vào cơ sở hạt nhân của nước này hồi tháng 6/2025.

“Họ đã từ chối mọi cơ hội để đạt được tham vọng hạt nhân và chúng ta không thể chịu đựng điều đó nữa”, Tổng thống Trump tuyên bố.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, chiến dịch được mô tả là một “đòn tấn công phủ đầu” nhằm vào Iran. Thông tin được đưa ra ngay sau khi các nhân chứng tại Tehran cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn, theo hãng tin AP.

Mục tiêu cụ thể của cuộc tấn công chưa được xác định. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ điều động nhiều máy bay chiến đấu và tàu chiến tới khu vực, gia tăng sức ép buộc Iran đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo còi báo động đã vang lên trên toàn quốc. Cùng lúc đó, cảnh báo khẩn cấp cũng được gửi trực tiếp tới điện thoại di động của người dân, yêu cầu ở gần các khu vực trú ẩn an toàn.

IDF cho biết đây là “cảnh báo chủ động” nhằm chuẩn bị cho khả năng Iran phóng tên lửa về phía Israel. Quân đội nhấn mạnh người dân cần ở gần không gian được bảo vệ và tuân thủ hướng dẫn an ninh. Một số bệnh viện lớn ở Israel thông báo chuyển hoạt động xuống hầm ngầm.

Bộ Y tế Israel yêu cầu các cơ sở phải chuẩn bị mức độ sẵn sàng cao nhất, đồng thời chỉ thị các bệnh viện cho xuất viện những ca bệnh không nghiêm trọng.