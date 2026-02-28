Trào lưu pickleball lan rộng, người chơi thờ ơ với nguy cơ tổn thương mắt

(VTC News) -

Sự bùng nổ của pickleball đang tạo nên một làn sóng thể thao mới trên toàn thế giới. Từ các khu dân cư, công viên đến những giải đấu chuyên nghiệp, môn thể thao này thu hút người chơi ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, đằng sau sức hút ngày càng lớn ấy, các chuyên gia y tế đang lên tiếng cảnh báo về một nguy cơ ít được chú ý: chấn thương mắt.

Nghiên cứu mới gióng lên hồi chuông cảnh báo

Một khảo sát mới công bố trên tạp chí JAMA Ophthalmology cho thấy tỷ lệ người chơi pickleball sử dụng kính bảo hộ thấp đến mức đáng báo động, dù nguy cơ chấn thương ngày càng gia tăng.

Nghiên cứu này xem xét trận đấu của 175 vận động viên chuyên nghiệp và khảo sát 148 người chơi nghiệp dư nhằm đánh giá thói quen bảo vệ mắt khi thi đấu. Kết quả cho thấy chỉ 20% vận động viên chuyên nghiệp đeo kính bảo hộ - con số thấp hơn cả nhóm nghiệp dư.

Việc không sử dụng thiết bị bảo hộ mắt khi chơi pickleball có thể dẫn đến các tổn thương nghiêm trọng. (Ảnh minh hoạ: India Today)

Trong nhóm người chơi phong trào, khoảng 45,27% cho biết có sử dụng thiết bị bảo vệ mắt, nhưng đa số vẫn chưa duy trì thói quen này một cách thường xuyên. Theo các nhà nghiên cứu, điều này phản ánh khoảng cách đáng lo ngại giữa khuyến cáo của giới y tế và cách người chơi thực sự hành động trên sân.

Người chơi chủ quan với rủi ro

Pickleball được xem là môn thể thao dễ tiếp cận, cường độ vừa phải và phù hợp với người trung niên hoặc người mới vận động. Chính yếu tố “nhẹ nhàng” này lại khiến nhiều người đánh giá thấp nguy cơ chấn thương.

Thực tế, ngoài bong gân cổ chân, cổ tay hay đau vai do tính chất phải thường xuyên di chuyển đột ngột của pickleball, chấn thương mắt đang trở thành vấn đề ngày càng phổ biến. Dù làm từ nhựa và khá nhẹ, quả bóng pickleball có thể bay với tốc độ cao. Trong không gian sân tương đối hẹp, người chơi rất dễ bị bóng hoặc vợt đối phương vô tình va trúng vào vùng mặt.

Đáng chú ý, trong nhóm người nói rằng có bảo vệ mắt, hơn 61% chỉ đeo kính cận hoặc kính thông thường thay vì kính bảo hộ chuyên dụng. Theo các bác sĩ nhãn khoa, loại kính này không được thiết kế để chịu lực va đập mạnh, thậm chí có thể nứt vỡ khi trúng bóng, làm mức độ chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Kính bảo hộ thể thao chuyên dụng, thường sử dụng tròng polycarbonate chịu lực cùng phần gọng được gia cố chắc chắn, được xem là giải pháp phù hợp để bảo vệ mắt trước những cú vung vợt hoặc pha bóng bay với tốc độ cao.

Chấn thương mắt có thể để lại hậu quả lâu dài

Các chuyên gia cảnh báo rằng chấn thương trong pickleball không chỉ dừng lại ở những vết trầy xước nhẹ mà còn có thể dẫn đến các tổn thương nghiêm trọng như xuất huyết tiền phòng, rách hoặc bong võng mạc, tăng nhãn áp và thậm chí đục thủy tinh thể về lâu dài.

Đáng lo ngại, số ca cấp cứu liên quan đến chấn thương mắt do pickleball đang gia tăng cùng với tốc độ phát triển của môn thể thao này, cho thấy phần lớn tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người chơi chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp.

Tính chất “nhẹ nhàng” phổ biến của pickleball lại khiến nhiều người đánh giá thấp nguy cơ chấn thương. (Nguồn: Times Now)

Nghiên cứu cũng cho thấy sự chênh lệch rõ ràng giữa các nhóm trình độ. Những người chơi phong trào có nhiều kinh nghiệm cho biết gần 54% trong số họ thường đeo kính bảo hộ, trong khi ở nhóm người mới chơi, con số này chỉ đạt khoảng 11%.

Các nhà khoa học cho rằng những người từng chứng kiến hoặc trải qua chấn thương thường có ý thức phòng ngừa cao hơn. Ngược lại, nhiều người không sử dụng kính bảo hộ đơn giản vì cảm thấy vướng víu hoặc chưa từng nghĩ đến rủi ro.

Không giống squash hay racquetball - nơi kính bảo hộ gần như trở thành tiêu chuẩn bắt buộc - pickleball hiện vẫn thiếu các quy định thống nhất về an toàn tại nhiều giải đấu.

Giới chuyên môn cho rằng các ban tổ chức giải đấu và liên đoàn thể thao cần sớm ban hành những quy định an toàn rõ ràng hơn, đồng thời tăng cường truyền thông để nâng cao ý thức bảo vệ bản thân trong cộng đồng người chơi.