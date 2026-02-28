Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

(VTC News) -

Sáng 28/2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Dương Quốc Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Dương Quốc Huy. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Ông Dương Quốc Huy sinh năm 1974, quê quán xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên; trình độ Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, trong quá trình công tác, ông Dương Quốc Huy đã kinh qua nhiều chức vụ ở Thanh tra Chính phủ như Phó Chánh Văn phòng - Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ; Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra. Sau đó, ông Dương Quốc Huy được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

Cuối tháng 7/2021, ông Dương Quốc Huy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ I.

Đến tháng 7/2023, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm ông Dương Quốc Huy giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Dương Quốc Huy được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.