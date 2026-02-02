Ông Đoàn Minh Huấn làm Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

(VTC News) -

Chiều 2/2, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 cho ông Đoàn Minh Huấn. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng, tri ân GS.TS Nguyễn Xuân Thắng về những đóng góp rất quan trọng và tâm huyết đối với Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trong thời gian qua.

Thường trực Đảng ủy cơ quan Đảng Trung ương tặng hoa chúc mừng GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Ông Đoàn Minh Huấn sinh ngày 3/4/1971, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lịch sử Đảng; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV.

Trước tháng 4/2023, ông Đoàn Minh Huấn công tại tại Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và lần lượt đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng.

Từ tháng 4/2016, ông Đoàn Minh Huấn là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phụ trách Tạp chí Cộng sản rồi Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tháng 3/2023, Bộ Chính trị quyết định điều động ông Đoàn Minh Huấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuối tháng 6/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công bổ nhiệm ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày 23/1/2026, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông Đoàn Minh Huấn được bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 30/1/2026, Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Đoàn Minh Huấn đồng thời là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.