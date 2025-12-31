Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(VTC News) -

Sáng 31/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Hải Bình. (Ảnh: Văn Điệp)

Tân Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình sinh ngày 20/6/1977, quê quán thành phố Hải Phòng. Ông có trình độ Phó Giáo sư Chính trị học, Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Hải Bình là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết).

Ông Lê Hải Bình có gần 20 năm công tác tại Bộ Ngoại giao và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Thư ký Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao; Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao; Phó Vụ trưởng rồi Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí; Người phát ngôn Bộ Ngoại giao; Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao kiêm nhiệm chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao.

Từ tháng 10/2019, ông Lê Hải Bình được chuyển công tác sang Ban Tuyên giáo Trung ương và lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế; Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 3/2024, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tháng 2/2025, ông Lê Hải Bình được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau đó, ông được phân công giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.