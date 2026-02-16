Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM sẵn sàng khai hỏa đón giao thừa

Sáng 16/2 (29 Tết), theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News tại Công viên hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh), trận địa pháo hoa tầm cao có quy mô lớn nhất TP.HCM cơ bản hoàn tất khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho thời khắc bước sang năm mới Bính Ngọ 2026.
Dưới ánh nắng trưa ngày cuối năm, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh TP.HCM tỉ mỉ kiểm tra từng nòng pháo, từng mối nối kỹ thuật để bảo đảm an toàn tuyệt đối trước giờ khai hỏa.
Các giàn pháo tầm thấp cũng được đấu nối dây dẫn theo đúng quy trình kỹ thuật.
Mỗi giàn có cấu trúc, hình dạng khác nhau nhằm tạo hiệu ứng riêng về màu sắc, độ cao và tầm bắn khi trình diễn.
Sau khi từng quả pháo tầm cao được đưa vào ống phóng, dây mồi lửa điện tiếp tục được kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm.
Đây là một trong những công đoạn cuối cùng, đòi hỏi độ chính xác cao và tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn.
Theo cán bộ phụ trách trận địa, toàn bộ hạng mục lắp đặt dự kiến hoàn tất trong chiều nay, bảo đảm sẵn sàng khai hỏa đúng thời điểm giao thừa.
Trong suốt quá trình thi công, lực lượng làm nhiệm vụ tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc, không mang theo bật lửa hay bất kỳ vật dụng nào có thể phát sinh tia lửa điện.
Mọi thao tác đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm loại trừ rủi ro.
Sau khi quả pháo tầm cao được đưa vào ống, những dây mồi lửa điện được đấu nối với thanh điều khiển.
Hai ngày qua, lực lượng chức năng chuẩn bị cho hoạt động bắn pháo hoa theo quy trình nghiêm ngặt từ sắp xếp nòng pháo, đi dây điện đến đấu nối đạn vào giàn.
Do khối lượng công việc lớn và yêu cầu kỹ thuật cao, các cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh TP.HCM trực tiếp đảm nhiệm khâu đấu nối để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng toàn bộ hệ thống bắn.
Theo kế hoạch, tại điểm bắn hầm vượt sông Sài Gòn sẽ có khoảng 70 giàn pháo hoa tầm thấp và 1.200 quả pháo hoa tầm cao được khai hỏa.
Đáng chú ý, hệ thống bắn năm nay được vận hành hoàn toàn tự động, giúp kiểm soát chính xác nhịp độ, thời gian trình diễn, tạo tiết tấu hợp lý và hạn chế lượng khói so với dịp Tết Dương lịch trước đó.
Ngoài điểm bắn tại hầm vượt sông Sài Gòn, TP.HCM tổ chức tổng cộng 17 điểm bắn pháo hoa từ 0h đến 0h15 đêm giao thừa.
Trong đó có 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm: Hầm sông Sài Gòn, Trung tâm Thành phố mới, Quảng trường Tam Thắng và Quảng trường Công viên Bà Rịa.
13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại nhiều khu vực như Công viên Văn hóa Đầm Sen, chợ Bình Điền, khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, đền thờ Anh hùng liệt sỹ Rừng Sác (Cần Giờ), khu di tích Cầu tàu 914 (Côn Đảo)… cùng nhiều quảng trường, khu đô thị, trung tâm văn hóa - thể thao trên địa bàn.
Riêng tại khu vực tòa nhà Marina thuộc Trung tâm Tài chính, hơn 4.000 quả pháo hoa tầm thấp sẽ được bắn, hứa hẹn mang đến màn trình diễn rực rỡ, đa sắc màu trong đêm giao thừa.