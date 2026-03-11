TP.HCM thí điểm không in vé giấy trên 16 tuyến xe buýt

(VTC News) -

Tối 11/3, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết, đơn vị chính thức triển khai thí điểm không in vé giấy trên 16 tuyến xe buýt gồm: tuyến số 1, 4, 8, 15, 22, 27, 43, 62, 65, 70, 74, 81, 110, 139, 152 và 170.

Đây là giải pháp cụ thể nhằm từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động vận tải hành khách công cộng, hướng tới phương thức quản lý và phục vụ hành khách hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn.

16 tuyến xe buýt tại TP.HCM sẽ thí điểm không in vé giấy. (Ảnh: Đ.V)

Theo đó, khi sử dụng xe buýt trên các tuyến thí điểm, hành khách sẽ không còn nhận vé giấy như trước mà toàn bộ thông tin vé được ghi nhận và quản lý dưới dạng vé điện tử trên hệ thống.

Đối với hành khách thanh toán không dùng tiền mặt và đã định danh trên ứng dụng MultiGo: Hành khách chạm thẻ hoặc quét mã QR trên thiết bị thanh toán được lắp đặt trên xe buýt. Hệ thống tiếp nhận và xử lý giao dịch, thiết bị phát tín hiệu âm thanh thông báo thanh toán thành công. Vé điện tử được tự động gửi về ứng dụng MultiGo để hành khách kiểm tra và lưu trữ trên điện thoại.

Trường hợp hành khách chưa định danh trên ứng dụng MultiGo: Hành khách chạm thẻ hoặc quét mã QR trên thiết bị chấp nhận thanh toán trên xe buýt. Hệ thống xử lý giao dịch và phát tín hiệu thông báo thanh toán thành công. Hành khách có thể xem hình ảnh vé điện tử hiển thị trên màn hình thiết bị, trong đó có mã vé để kiểm tra khi cần thiết.

Đối với hành khách thanh toán bằng tiền mặt: Nhân viên phục vụ nhận tiền vé từ hành khách. Nhân viên thao tác lựa chọn loại vé trên thiết bị bán vé điện tử. Hệ thống ghi nhận giao dịch, khởi tạo vé điện tử và dữ liệu hóa đơn điện tử, đồng thời truyền dữ liệu về hệ thống quản lý và cơ quan thuế theo quy định. Hành khách kiểm tra hình ảnh vé điện tử hiển thị trên màn hình thiết bị, trong đó có mã vé để sử dụng khi cần thiết.

Vé điện tử sẽ thay thế vé giấy. (Ảnh: Đ.V)

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, việc không in vé giấy giúp các đơn vị vận hành giảm chi phí liên quan đến in ấn, đồng thời giảm các thao tác thủ công trong quá trình kiểm soát vé. Toàn bộ dữ liệu giao dịch được ghi nhận trực tiếp trên hệ thống điện tử, góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch trong công tác quản lý doanh thu và thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát.

Việc chuyển sang sử dụng vé điện tử cũng giúp giảm đáng kể lượng giấy sử dụng mỗi ngày trên hệ thống xe buýt, từ đó hạn chế rác thải giấy phát sinh. Đây là giải pháp phù hợp với định hướng phát triển giao thông công cộng xanh, bền vững và thân thiện với môi trường của TP.HCM.