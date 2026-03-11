Xử lý chủ trang Facebook 'BEAT Từ Sơn' đăng tin sai sự thật về lực lượng Công an

(VTC News) -

Ngày 11/3, Công an phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc, xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến lực lượng công an trên mạng xã hội.

Người liên quan là P.V.T (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh), chủ trang Facebook “BEAT Từ Sơn”.

Lực lượng chức năng làm việc với P.V.T chủ trang Facebook “BEAT Từ Sơn”.

Theo cơ quan Công an, đầu tháng 3/2026, trang Facebook “BEAT Từ Sơn” đăng tải bài viết có nội dung liên quan đến lực lượng công an nhưng không đúng sự thật, thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận, gây dư luận phức tạp trên không gian mạng.

Tại cơ quan công an, P.V.T thừa nhận trong quá trình sử dụng Facebook đã nhìn thấy một bài viết liên quan đến lực lượng công an trên mạng xã hội và đăng tải lại lên trang “BEAT Từ Sơn” do mình quản lý.

Sau khi được cơ quan chức năng làm việc, P.V.T tự nguyện gỡ bỏ bài viết vi phạm, đồng thời cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Hiện Công an phường Đồng Nguyên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý P.V.T theo quy định.

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok xuất hiện nhiều thông tin không chính thống được lan truyền nhanh chóng, gây hoang mang dư luận.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng. Hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5-20 triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.