TP.HCM sắp có trung tâm AI hơn 2 tỷ USD

(VTC News) -

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) - Anh quốc ngày 11/3 ký Biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI Data Center) tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (Củ Chi cũ).

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2,1 tỷ USD, do liên doanh AIC, KBC (Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc) và các nhà đầu tư quốc tế thực hiện. Toàn bộ vốn đầu tư dự kiến hoàn tất và giải ngân vào cuối quý I/2027.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự thống nhất và cam kết hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước của TP.HCM với nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực hạ tầng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch UBND TP.HCM chứng kiến ký kết ghi nhớ hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng và các nhà đầu tư ngày 11/3.

Để phát triển hạ tầng số, TP.HCM đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ số, công nghệ dữ liệu; đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế có uy tín, năng lực tài chính và kinh nghiệm toàn cầu.

Trung tâm dữ liệu AI này được thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Giai đoạn đầu của dự án sẽ được khởi động với việc phát triển nhà máy trí tuệ nhân tạo công suất lên tới 50MW (tổng tải IT/GPU), bao gồm khoảng 28.000 đơn vị xử lý đồ họa (GPU).

Nhà máy dự kiến khởi công ngày 30/4 và sẵn sàng vận hành thương mại từ năm 2026. Khi đi vào hoạt động, hạ tầng này sẽ cung cấp năng lực tính toán phục vụ khách hàng quốc tế, các nhu cầu trí tuệ nhân tạo có chủ quyền của Việt Nam, cũng như các hệ thống điện toán hiệu năng cao quy mô lớn.

Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị KBC, dự án sẽ là trung tâm dữ liệu AI đầu tiên của cả nước, góp phần giải quyết bài toán hạ tầng đô thị thông minh cũng như các vấn đề TP.HCM đang đặt ra.

Dự án hướng tới mục tiêu xây dựng hạ tầng dữ liệu hiện đại đạt chuẩn quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực; thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu - phát triển công nghệ và kinh tế số tại TP.HCM.

AIC là tập đoàn quốc tế chuyên đầu tư và phát triển trung tâm dữ liệu cùng hạ tầng số có trụ sở tại London và Hong Kong; từng tham gia nhiều dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại châu Âu, châu Á và Trung Đông, có tổng danh mục đầu tư hơn 20 tỷ USD.

Cuối tháng 12/2025, TP.HCM đã lập tổ công tác liên ngành chuyên trách về thúc đẩy dự án trung tâm dữ liệu AI của KBC và AIC tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, do ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM làm Tổ trưởng.