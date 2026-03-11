Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 11/3/2026 - XSDN 11/3

XSDN 11/3. Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 11/3/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN 11/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 11/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 11/3/2026 - Xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 11/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Dành cho những vé trùng khớp 5 số cuối so với dãy số trúng giải Đặc biệt (sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Cho những vé trùng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với dãy số trúng giải Đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Lịch quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ Ba: Lịch quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

- Thứ Tư: Lịch quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ.

- Thứ Năm: Lịch quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Lịch quay số mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Lịch quay số mở thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.

- Chủ nhật: Lịch quay số mở thưởng tại đài Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 11/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.