Mỹ tiếp tục cân nhắc điều lực lượng đặc nhiệm vào Iran

(VTC News) -

Theo các nguồn tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc triển khai lực lượng đặc nhiệm vào Iran để bảo vệ kho uranium làm giàu cao, loại uranium mà nhiều chuyên gia cho rằng có thể được sử dụng để chế tạo ít nhất 10 đầu đạn hạt nhân.

Việc ngăn chặn Iran sở hữu bom hạt nhân là một trong những mục tiêu từng được ông Trump tuyên bố và kho dự trữ uranium làm giàu cao 400 - 440kg được xem là mối đe dọa hạt nhân lớn nhất vì nó có thể được chuyển đổi thành uranium cấp độ vũ khí một cách tương đối dễ dàng. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng nói với Quốc hội rằng “sẽ có người phải đi và lấy nó”.

Cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn đang tiếp diễn. (Ảnh: Reuters)

Ông Rubio không đi sâu vào chi tiết hơn, nhưng có những báo cáo từ phía Mỹ và Israel về những cuộc thảo luận giữa hai nước đối với cách thức lực lượng đặc nhiệm có thể thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hạt nhân cho rằng sự phức tạp và rủi ro liên quan sẽ rất lớn.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi cho rằng cơ quan giám sát của Liên hợp quốc tin 200kg uranium làm giàu cao của Iran đang được cất giữ trong những đường hầm sâu tại khu phức hợp hạt nhân, nằm bên ngoài thành phố Isfahan.

Ông Grossi thông tin thêm còn có một "lượng" uranium làm giàu cao khác tại trung tâm hạt nhân ở Natanz, nơi người Iran xây dựng cơ sở kiên cố mới và chôn sâu dưới lòng đất có tên là Kuh-e Kolang Gaz La, được các nhà phân tích phương Tây biết đến với tên gọi Núi Cuốc.

Trong khi đó, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng tiến hành chiến dịch trên bộ để bảo vệ vật liệu hạt nhân, nhưng cho biết điều đó sẽ diễn ra ở giai đoạn sau của cuộc xung đột.

“Có thể đến lúc nào đó chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi chưa theo đuổi điều đó. Chúng tôi sẽ không làm điều đó ngay bây giờ. Có thể chúng tôi sẽ làm sau này", ông Trump nói.

Trong khi đó, Israel bắt đầu đợt tấn công thứ hai vào thủ đô Iran và cũng đang tấn công vùng ngoại ô của Beirut ở Lebanon. Trong đợt tấn công trước đó, Israel nhắm mục tiêu vào Tehran và thành phố Tabriz ở Iran, tấn công "trung tâm chỉ huy trung ương nơi các phần tử khủng bố thuộc Iran đóng quân".

Trong đợt tấn công đầu tiên, quân đội Israel tuyên bố đánh trúng địa điểm quân sự và khu phức hợp lớn ở Tabriz thuộc lực lượng bán quân sự Basij của Iran.