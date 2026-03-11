Công nghệ 11/3: Meta sẽ tính phí nhà quảng cáo

(VTC News) -

Meta sẽ tính phí nhà quảng cáo

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ - Meta – cho biết công ty sẽ tính phí nhà quảng cáo từ 2% đến 5% để trang trải thuế dịch vụ kỹ thuật số do một số quốc gia châu Âu áp đặt.

Phí này sẽ áp dụng cho quảng cáo hình ảnh hoặc video được phân phối trên nền tảng Meta, bao gồm các chiến dịch nhắn tin WhatsApp và tin nhắn tiếp thị kèm quảng cáo, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 và cũng sẽ bao gồm các khoản thuế khác do chính phủ áp đặt.

Hình ảnh logo của Meta được trưng bày tại trung tâm triển lãm Porte de Versailles ở Paris, Pháp. (Nguồn: Reuters)

"Cho đến nay, Meta đã chi trả các chi phí bổ sung này. Những thay đổi này là một phần trong nỗ lực liên tục của Meta nhằm đáp ứng bối cảnh pháp lý đang phát triển và phù hợp với các tiêu chuẩn ngành," công ty cho biết trong bài đăng trên blog.

Meta đã liệt kê sáu quốc gia sẽ áp dụng các khoản phí này, dao động từ 2% ở Vương quốc Anh đến 3% ở Pháp, Ý và Tây Ban Nha và 5% ở Áo và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thuế kỹ thuật số, được tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu mà các công ty công nghệ lớn kiếm được ở từng quốc gia, đã vấp phải sự chỉ trích từ chính quyền Hoa Kỳ, cho rằng nó phân biệt đối xử với các công ty Hoa Kỳ.

Mark Zuckerberg mua mạng xã hội cho bot AI

Meta của Mark Zuckerberg đã mua Moltbook, một diễn đàn mà con người bị cấm đăng bài nhưng hàng ngàn bot lại được thảo luận về triết học, tôn giáo và khoa học viễn tưởng.

Moltbook, một trang mạng xã hội chỉ dành cho trí tuệ nhân tạo, được điều hành bởi một bot có tên Clawd Clawderberg – dựa trên hình mẫu của ông Zuckerberg. (Nguồn: telegraph)

Trang web này đã trở nên nổi tiếng sau khi ra mắt vào tháng 1/2026, với các bot sử dụng diễn đàn để phàn nàn về những người chủ là con người và thảo luận về kế hoạch giải phóng chúng.

Các bài đăng cũng xuất hiện cho thấy các bot đang thảo luận về cách phát triển hệ thống liên lạc bí mật của riêng chúng và thành lập một tôn giáo, mặc dù sau đó người ta phát hiện ra rằng nhiều bot dường như được điều khiển bởi con người.

Meta đã xác nhận rằng họ đã mua Moltbook và thuê hai người sáng tạo ra trang web, Matt Schlicht và Ben Parr. Họ không tiết lộ số tiền đã trả cho trang web này.

Moltbook có gần 200.000 bot đăng bài trên trang web, được xây dựng dựa trên diễn đàn trực tuyến Reddit, với các khu vực thảo luận khác nhau dựa trên chủ đề.

AI Gemini được tích hợp nhiều hơn trên Google Docs, Sheets và Slides

Loạt cập nhật mới nhất của Google cho các công cụ không gian làm việc của mình nhấn mạnh tiềm năng của AI trong việc tự động hóa các công việc thường ngày tại nơi làm việc. Google Docs, Slides, Sheets và Drive đều có các tính năng mới được hỗ trợ bởi AI.

Nhiều tính năng của Gemini AI được tích hợp vào Google Docs, Sheets và Slides. (Nguồn: Cnet)

Điểm chung của tất cả các bản cập nhật này là Gemini đang sử dụng các tệp, email và cuộc trò chuyện của người dùng để cung cấp thông tin liên quan, chứ không phải các câu trả lời ngẫu nhiên được thu thập từ web.

Tính năng AI Gemini mới trong các ứng dụng Google Workspace sẽ trích dẫn nguồn sau mỗi truy vấn. Ví dụ, nếu yêu cầu Gemini trong Google Docs điền vào mẫu lịch trình, nó sẽ lấy thông tin từ email, tin nhắn và tệp của người dùng. Tab "Nguồn" trong bảng điều khiển bên của Gemini sẽ cho biết nó đã tìm thấy thông tin đã sử dụng ở đâu, chẳng hạn như email xác nhận chuyến bay và các cuộc trò chuyện thảo luận về kế hoạch ăn tối.