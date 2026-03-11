'Vợ hụt' của Trư Bát Giới phim Tây du ký: Hôn nhân viên mãn, U80 vẫn trẻ đẹp

(VTC News) -

Hơn 30 năm trôi qua nhưng dàn diễn viên Tây du ký 1986 vẫn được khán giả yêu mến. Xuất hiện trong tập 7, nữ diễn viên Ngụy Tuệ Lệ từng để lại ấn tượng bởi nhan sắc cùng tài năng diễn xuất. Bà đóng vai Cao Thúy Lan - "vợ hụt" của Trư Bát Giới. Ở đầu tập phim, bà thành công thể hiện nét dịu dàng, đài các của một nàng thiên kim tiểu thư. Song đến cuối, nữ diễn viên lại tinh nghịch, lém lỉnh khi bị Tôn Ngộ Không giả dạng.

Sự nghiệp vẻ vang

Ngụy Tuệ Lệ sinh năm 1955 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Bố mẹ bà đều là viên chức nhà nước. Những năm tiểu học, Ngụy từng theo học tại trường trực thuộc Học viện Công nghệ Sơn Đông. Được biết, thành tích học tập của Ngụy rất tốt. Không chỉ vậy, bà còn có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ và thường xuyên đảm nhiệm các tiết mục văn nghệ.

Năm 1970, Ngụy Tuệ Lệ tốt nghiệp trường Opera Sơn Đông, bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Bà tham gia nhiều vai diễn và có tiếng tăm nhất định.

Nhan sắc của Ngụy Tuệ Lệ khi đóng "Tây du ký".

Thời điểm đóng Tây du ký, Ngụy Tuệ Lệ là diễn viên nổi tiếng, công tác tại đoàn kịch Sơn Đông (Trung Quốc). Bà từng tham gia vào những tác phẩm kinh điển như Đông Chu liệt quốc, Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy hử (phiên bản tỉnh Sơn Đông)...

Ở Tây du ký, khán giả vẫn không quên một Cao Thúy Lan khiến Trư Bát Giới mê mệt chỉ bằng một cái liếc mắt đầy tình ý. Bà cũng khiến khán giả không khỏi trầm trồ trước tài diễn xuất đa dạng, tinh tế của nhân vật.

Trong cuốn hồi ký của đạo diễn Dương Khiết, bà viết rằng điểm ưng ý nhất khi làm việc với Ngụy Tuệ Lệ chính là bản lĩnh sân khấu, nhờ đó mà việc hóa thân vào nhân vật Cao Thúy Lan được thực hiện rất dễ dàng.

Hơn hết là Ngụy Tuệ Lệ có ngoại hình giống y như hình mẫu được Dương Khiết tưởng tượng ra. Nữ diễn viên họ Ngụy có gương mặt sáng, đôi mắt to tròn, lông mi dài, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng, nhưng vẫn có nét tinh nghịch khi đóng lúc Tôn Ngộ Không giả dạng để lừa Trư Bát Giới.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi U80

Sau vai diễn phim Tây du ký, Ngụy Tuệ Lệ tiếp tục thử sức với nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Đến năm 1993, Ngụy Tuệ Lệ quyết định theo học tại trường Học viện Nghệ thuật Sân khấu quốc gia để nâng cao khả năng của bản thân.

Dù có bước đệm vững chắc với phim ảnh nhưng niềm đam mê của bà vẫn là sân khấu và nghệ thuật kinh kịch. Ngụy Tuệ Lệ tích cực hoạt động trong lĩnh vực yêu thích của mình và đạt được những thành công vang dội. Suốt sự nghiệp, Ngụy Tuệ Lệ giành về những giải thưởng nghệ thuật hàng đầu, thường xuyên đại diện Trung Quốc tham gia các hoạt động văn hóa.

Ngụy Tuệ Lệ vẫn trẻ đẹp ở tuổi 71.

Trong dàn diễn viên Tây du ký 1986, Ngụy Tuệ Lệ cũng được xem là một trong những mỹ nhân có cuộc sống viên mãn nhất. Bà kết hôn với ông xã Viên Chấn Lâm, cũng là một nghệ sĩ kinh kịch. Cả hai có một cô con gái xinh đẹp.

Ở tuổi ngoài 70, Ngụy Tuệ Lệ vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ vì nhan sắc trẻ đẹp khó tin. Dường như thời gian đã bỏ qua người phụ nữ tài năng này.

Hiện tại, bà tập trung hoạt động tại mảng kinh kịch, ít tham gia đóng phim. Những năm qua, Ngụy Tuệ Lệ vẫn miệt mài tham gia các chương trình nghệ thuật dù đã ở tuổi xế chiều.