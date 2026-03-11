Dự báo thời tiết 11/3: Bắc Bộ hửng nắng trước khi đón không khí lạnh tăng cường

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 11/3/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 11/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ tăng, trời còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất dao động 14-17°C, có nơi dưới 11°C.

Trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ các khu vực này tiếp tục tăng lên cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối lớn, gần 10°C.

Ngày 11/3, miền Bắc hửng nắng. (Ảnh minh hoạ)

Trong đó, khu Tây Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong đêm 11-12/3.

Khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi, dồn vào chiều tối và đêm, ngày nắng.

Cũng theo cơ quan khí tượng, khoảng ngày 12-13/3, có một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông, tác động đến thời tiết nước ta.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 11/3/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, vùng núi 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, phía Nam có nơi trên 20°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28°C, phía Nam 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.