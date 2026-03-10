Hai thi thể trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Theo đó, khoảng 4h30 ngày 10/3, ông V.V.M. (SN 1966, trú tổ dân phố Nam Phước, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) trong lúc đi dạo trên bãi biển thôn Nam Phước thì phát hiện một thi thể nam giới nằm trên bãi cát.

Trong ngày 10/3, người dân phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Ngãi. (Ảnh: Q.N)

Thời điểm phát hiện, trên thi thể còn áo khoác màu đen và đang trong tình trạng phân hủy nặng. Ông M. nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương.

8h30 cùng ngày, ông D.L. (SN 1953, trú thôn Trung Hải, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi) trong lúc đi nhặt ve chai tại bãi biển xóm 15, thôn Trung Hải thì phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt sát mép nước.​ Thi thể không còn quần áo và trong tình trạng phân hủy nặng.

Ông L. sau đó đưa thi thể lên khỏi mép nước và báo cho chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin về 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Cách đây 10 ngày, một thi thể nghi nữ giới được phát hiện nổi trên mặt nước ở cửa biển Nhật Lệ.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 28/2, thi thể nghi nữ giới nổi trên mặt nước ở khu vực cửa biển Nhật Lệ, thuộc địa phận Tổ dân phố 7 Hải Thành, phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) được người dân phát hiện. Thi thể mặc áo đỏ, quần đen.

Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, thực hiện phong tỏa khu vực, tổ chức vớt thi thể lên bờ để phục vụ công tác xác minh, làm rõ danh tính.