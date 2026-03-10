Iran nêu điều kiện dừng hoạt động phong tỏa dầu mỏ

(VTC News) -

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố không cho phép bất kỳ nguồn dầu nào rời khỏi khu vực nếu cuộc tấn công từ phía Mỹ và Israel vẫn tiếp tục diễn ra. "Chúng tôi là những người sẽ quyết định kết thúc cuộc xung đột", người phát ngôn IRGC cho biết và mô tả những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump là "vô nghĩa".

Trong bài đăng sau đó trên Truth Social, Tổng thống Donald Trump ở phía ngược lại lập tức nhắc lại lời cảnh cáo: "Nếu Iran làm bất cứ điều gì nhằm ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ trong eo biển Hormuz, họ sẽ bị Mỹ trừng phạt mạnh gấp 20 lần so với những lần trừng phạt trước đây".

Tàu di chuyển tại eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi, khó có khả năng Iran sẽ nối lại đàm phán với Mỹ và viện dẫn những gì ông mô tả là "kinh nghiệm cay đắng" từ các cuộc đàm phán trước đây.

"Sau ba vòng đàm phán, phía Mỹ tự thừa nhận chúng tôi đạt được tiến bộ lớn. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định tấn công chúng tôi. Vì vậy, tôi không nghĩ việc tiếp tục đàm phán với người Mỹ còn nằm trong chương trình nghị sự của chúng tôi nữa", ông Araqchi nói trong cuộc phỏng vấn với PBS.

Cuộc xung đột tại Trung Đông thực sự khiến eo biển Hormuz phải đóng cửa, làm gián đoạn hoạt động của các tàu chở dầu và buộc nhiều nhà sản xuất phải ngừng bơm dầu khi kho chứa đầy. Dù một số quan chức Iran nhiều lần bác bỏ thông tin đóng cửa eo biển Hormuz.

Cùng với đó, việc bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao Iran dường như dập tắt hy vọng về cuộc xung đột sớm kết thúc. Ngược lại, thông tin này khiến thị trường dầu mỏ tăng vọt và thị trường chứng khoán lao dốc, trước khi đảo chiều sau tuyên bố dự đoán xung đột sẽ sớm kết thúc từ ông Trump và báo cáo về khả năng nới lỏng lệnh trừng phạt đối với năng lượng Nga.

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump cho biết thêm Mỹ sẽ miễn trừ lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ đối với "một số quốc gia" để giảm bớt tình trạng thiếu hụt.

Theo nhiều nguồn tin, điều đó có thể đồng nghĩa với việc nới lỏng hơn nữa lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga, điều này có thể làm phức tạp thêm nỗ lực trừng phạt Moskva vì cuộc xung đột ở Ukraine. Những lựa chọn khác bao gồm việc giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược hoặc hạn chế xuất khẩu của Mỹ, các nguồn tin cho biết.