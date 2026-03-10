Tổng thống Trump để ngỏ chuyện tịch thu dầu mỏ Iran

(VTC News) -

Động thái được đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến sự Mỹ - Israel và Iran bước sang ngày thứ 10. Các quan chức Mỹ cho rằng mục tiêu tấn công của Mỹ là làm suy yếu Iran, để nước này không còn đe dọa Mỹ và các nước láng giềng ở Trung Đông.

Trả lời NBC News, ông Trump cho biết chưa muốn thảo luận cụ thể về việc liệu Mỹ có nên tịch thu dầu mỏ của Iran hay không, song thừa nhận: “Chắc chắn đã có người nói về điều đó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở khu nghỉ dưỡng Trump National Doral Miami, ngày 9/3/2026, tại Doral, bang Florida. (Ảnh: AP/Mark Schiefelbein)

Ông Trump cũng nhắc tới trường hợp của Venezuela. Tháng 1 vừa qua, Mỹ tiến hành một chiến dịch đột kích và bắt Tổng thống Nicolás Maduro. Kể từ đó, chính quyền Trump đã triển khai các bước nhằm tiếp cận và khai thác trữ lượng dầu của quốc gia Nam Mỹ.

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang tháng trước, ông Trump cho biết Mỹ đã thu được hơn 80 triệu thùng dầu từ Venezuela.

“Nhìn vào Venezuela mà xem”, ông nói. “Mọi người đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng còn quá sớm để nói về việc này”.

Tuy nhiên, theo NBC News, nếu Mỹ kiểm soát một phần nguồn dầu của Iran, quan hệ giữa Washington và Trung Quốc có thể trở nên căng thẳng. Hiện khoảng 80% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran được bán cho Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và cũng là đối thủ địa chính trị lớn của Mỹ.

Trong khi đó, giá dầu thế giới cuối tuần qua đã vượt 100 USD/thùng khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang. Iran hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ 9 thế giới, chiếm khoảng 5% sản lượng dầu toàn cầu.

Trong cuộc trao đổi, ông Trump cũng đề cập đến việc Iran lựa chọn lãnh tụ tối cao mới sau khi Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong một cuộc không kích khi chiến sự bùng phát. Người kế nhiệm là Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, con trai ông Khamenei, được đánh giá là nhân vật có lập trường cứng rắn.

“Tôi nghĩ họ đã phạm sai lầm lớn”, ông Trump nói.“Tôi không biết điều đó có kéo dài hay không, nhưng tôi cho rằng đó là một sai lầm”.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters)