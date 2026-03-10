Xét xử vụ cấp khống gần 16.000 chứng chỉ lái xe tại TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 10/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các trung tâm đào tạo lái xe thuộc trường Cao đẳng Giao thông Vận tải (GTVT) Trung ương III.

Tổng cộng 28 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có ông Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT), Nguyễn Văn Dương (cựu Phó Giám đốc) cùng nhiều lãnh đạo nhà trường và cán bộ thuế liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 20/3. HĐXX cũng triệu tập gần 100 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ toàn bộ sai phạm trong vụ án.

Theo hồ sơ, trong giai đoạn 2021 - 2022, sai phạm tại các trung tâm đào tạo lái xe không diễn ra đơn lẻ mà mang tính hệ thống, kéo dài. Để đối phó với tình trạng học viên bỏ học, thi trượt dẫn đến thiếu hụt kinh phí, lãnh đạo các trung tâm đã hợp thức hóa hồ sơ đào tạo thay vì tổ chức đào tạo thực chất.

Tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT, dưới sự chỉ đạo của ông Hồ Văn Búp, một quy trình gian lận khép kín được thiết lập. Nhiều học viên không cần đến lớp nhưng giáo viên vẫn ký khống vào sổ điểm, sổ giảng dạy và bài thi.

Các bị cáo còn cắt giảm giờ học, giả mạo chữ ký của giáo viên thỉnh giảng để hoàn thiện hồ sơ đào tạo. Bảng điểm tổng hợp được đưa cho học viên ký dù không tham gia thi. Thậm chí, nhiều trường hợp vắng mặt vẫn có chữ ký trong hồ sơ để đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

Cơ quan tố tụng xác định, riêng tại trung tâm do ông Búp quản lý, hơn 3.800 học viên đã được cấp chứng chỉ trái quy định, gây thiệt hại hơn 14,6 tỷ đồng. Với thủ đoạn tương tự, 4 trung tâm khác trong hệ thống này đã cấp sai hơn 12.000 chứng chỉ.

Để hợp thức hóa chi phí xăng dầu cho các giờ học thực hành “khống”, ông Búp còn chỉ đạo mua hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng giả, thu lợi bất chính gần 13 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khi bị đoàn kiểm tra thuế phát hiện dấu hiệu sai phạm, ông Búp đã chi 1 tỷ đồng cho hai cán bộ thuế để được bỏ qua vi phạm. Trong đó, cơ quan điều tra xác định 446 triệu đồng là tiền hối lộ.

Cơ quan công tố cho rằng, để xảy ra sai phạm quy mô lớn nêu trên có trách nhiệm của lãnh đạo trường Cao đẳng GTVT Trung ương III.

Ông Vũ Đức Thiệu (cựu Chủ tịch Hội đồng trường) và Hoàng Văn Tân (cựu quyền Hiệu trưởng) bị cáo buộc buông lỏng quản lý, ký văn bản ủy quyền trái quy định và thiếu kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện để các trung tâm trực thuộc trục lợi.