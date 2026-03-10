Liên minh Mỹ - Israel sử dụng vũ khí đặc biệt gì để tấn công Iran?

(VTC News) -

Không quân giữ vai trò chủ lực

Để thực hiện chiến dịch tấn công Iran, liên minh Mỹ và Israel đã tập trung lực lượng đáng kể tại Trung Đông, bao gồm hàng trăm máy bay chiến đấu, tàu chiến, hệ thống tên lửa và UAV hiện đại. Các đòn tấn công sử dụng cả những loại vũ khí đã được kiểm chứng trong chiến đấu lẫn các hệ thống mới lần đầu xuất hiện trong thực chiến.

F-15I của Israel. Ảnh NI

Không quân đóng vai trò trung tâm trong hai chiến dịch mang tên Epic Fury của Mỹ và Lion’s Roar của Israel. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, nhiều loại tiêm kích chủ lực đã tham gia các phi vụ, bao gồm F-16, F/A-18, F-22 và F-35. Một số máy bay đảm nhiệm nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất, trong khi những chiếc khác đảm bảo ưu thế trên không và bảo vệ lực lượng tấn công.

Ngoài ra, các máy bay cường kích A-10 cũng được đưa vào hoạt động khi điều kiện chiến trường cho phép. Loại máy bay này nổi tiếng với khả năng yểm trợ hỏa lực mạnh mẽ và độ bền cao trong các chiến dịch tấn công mặt đất.

Israel giữ kín nhiều chi tiết về hoạt động của không quân nước này, song các tài liệu được công bố cho thấy tiêm kích F-15I và F-16I là lực lượng chủ lực. Các máy bay này có thể mang nhiều loại vũ khí tấn công chính xác để đánh vào các mục tiêu chiến lược.

Bom dẫn đường và vũ khí mới

Các nguồn tin cho biết không quân Mỹ sử dụng bom dẫn đường JDAM và nhiều loại tên lửa chính xác khác trong các cuộc không kích. Riêng các máy bay A-10 được trang bị cả tên lửa APKWS, loại vũ khí được cải tiến từ rocket không điều khiển để trở thành tên lửa dẫn đường giá rẻ nhưng chính xác.

Tên lửa Ice-breaker2. Ảnh Naval News

Bên cạnh đó, Mỹ còn triển khai máy bay ném bom tàng hình B-2 trong chiến dịch. Theo các báo cáo truyền thông, những chiếc B-2 đã tấn công các mục tiêu ngầm sâu bằng bom xuyên phá GBU-31/B, tương tự các chiến dịch trước đây nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Iran.

Không quân Israel cũng sử dụng các hệ thống vũ khí không đối đất hiện đại. Một số hình ảnh cho thấy tiêm kích F-16I mang tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Rampage. Ngoài ra, Israel được cho là còn sử dụng tên lửa Ice Breaker - loại vũ khí dẫn đường tầm xa có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu được bảo vệ tốt.

Để hỗ trợ các phi đội chiến đấu, Mỹ còn triển khai nhiều loại máy bay chuyên dụng như máy bay cảnh báo sớm trên không, máy bay trinh sát điện tử và các sở chỉ huy bay. Các máy bay tác chiến điện tử E/A-18G hoạt động từ tàu sân bay cũng tham gia gây nhiễu và chế áp hệ thống phòng không của Iran.

Các địa điểm bị không kích trong và xung quanh Tehran kể từ ngày 28/2 (tính đến 19h30 ngày 8/3).

UAV tham chiến với số lượng lớn

Các hệ thống máy bay không người lái đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến dịch tấn công Iran. Những UAV này đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát, xác định mục tiêu và trực tiếp tấn công.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận đã sử dụng UAV MQ-9 Reaper, loại máy bay không người lái tấn công hạng nặng có khả năng vừa trinh sát vừa phóng tên lửa tấn công mục tiêu mặt đất.

Israel cũng sử dụng UAV Hermes 900 để thực hiện các nhiệm vụ tương tự, đặc biệt tại những khu vực nguy hiểm nơi không quân có người lái khó hoạt động. Tuy nhiên, một số chiếc Hermes đã bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ.

UAV LUCAS. Ảnh TWZ

Đáng chú ý, quân đội Mỹ còn lần đầu triển khai UAV tấn công LUCAS trong chiến dịch Epic Fury. Loại UAV này được cho là có thiết kế tương tự Shahed-136 của Iran hoặc Geran-2 của Nga. Theo các báo cáo ban đầu, các UAV LUCAS có thể bay sâu hàng trăm km vào lãnh thổ Iran để thực hiện các nhiệm vụ tấn công.

HIMARS, Tomahawk và tàu ngầm cũng tham chiến

Ngoài không quân, Mỹ còn sử dụng các hệ thống tên lửa mặt đất trong chiến dịch. Các tổ hợp pháo phản lực M142 HIMARS được triển khai tại nhiều quốc gia Trung Đông để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Iran.

Theo các nguồn tin quân sự, HIMARS đã phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS có tầm bắn khoảng 300 km. Bên cạnh đó, loại tên lửa mới Precision Strike Missile (PrSM) cũng được sử dụng lần đầu trong chiến đấu với tầm bắn lên tới khoảng 500 km.

Trên biển, Hải quân Mỹ triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực. Các tàu chiến và tàu ngầm thuộc các nhóm này tham gia phóng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các mục tiêu phòng thủ trọng yếu của Iran.

Mỹ tấn công tàu Iran.

Trong giai đoạn đầu của chiến dịch, Tomahawk được sử dụng để phá hủy các vị trí phòng không và cơ sở quân sự quan trọng, tạo điều kiện cho các lực lượng khác tiếp tục tấn công. Tuy nhiên, giới quan sát nhận thấy số lượng Tomahawk được sử dụng trong chiến dịch lần này thấp hơn so với nhiều chiến dịch quân sự trước đây của Mỹ.

Các tàu ngầm Mỹ cũng tham gia vào chiến dịch bằng việc phóng tên lửa hành trình và tiến hành các hoạt động tấn công trên biển. Ngày 4/3 một tàu ngầm Mỹ đã phóng ngư lôi Mk-48 đánh trúng tàu khu trục Dena của Iran.

Tên lửa Tomahawk được Mỹ sử dụng trong chiến dịch tấn công Iran.

Theo các báo cáo ban đầu, Mỹ và Israel đã huy động hàng chục nghìn binh sĩ từ nhiều quân chủng khác nhau để tham gia chiến dịch. Hàng trăm phương tiện chiến đấu được triển khai trực tiếp, trong khi lượng đạn dược sử dụng chỉ trong vài ngày đầu đã lên tới hàng nghìn đơn vị.

Israel tuyên bố chiến dịch Lion’s Roar là chiến dịch không kích lớn nhất trong lịch sử không quân nước này. Chỉ riêng ngày 28/2 đã có khoảng 200 máy bay tham gia các cuộc tấn công, nhắm vào ít nhất 500 mục tiêu khác nhau.

Các cuộc tấn công đã gây thiệt hại đáng kể cho Iran khi nhiều cơ sở quân sự và hạ tầng chiến lược bị phá hủy hoặc hư hại.