BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2, sạc đầy gần 100% trong 9 phút

(VTC News) -

Hãng xe BYD vừa công bố thế hệ thứ hai của dòng pin Blade (pin dạng thanh kiếm) cùng hệ thống sạc siêu nhanh Flash Charging (sạc siêu nhanh). Bước tiến mới về công nghệ này tập trung vào việc rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi tại trạm sạc và duy trì hiệu suất lưu trữ điện năng ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Pin Blade thế hệ 2 cho phép nạp từ 20% đến 97% dung lượng chỉ trong khoảng 12 phút.

Theo thông số từ nhà sản xuất, hệ thống pin mới cho phép xe điện sạc từ 10% lên 70% dung lượng chỉ trong 5 phút. Để đạt mức 97%, người dùng chỉ mất khoảng 9 phút, thiết lập một tiêu chuẩn mới về tốc độ nạp điện trong ngành công nghiệp ô tô.

Bộ pin tích hợp theo chiều ngang và chiều dọc.

Đáng chú ý, ở môi trường nhiệt độ thấp khoảng -30°C, thời gian sạc từ 20% đến 97% chỉ chênh lệch khoảng 3 phút so với điều kiện thông thường, giúp giải quyết triệt để nỗi lo sạc chậm vào mùa đông của người dùng.

Về mặt kỹ thuật, pin Blade thế hệ 2 tăng mật độ năng lượng thêm 5% so với phiên bản tiền nhiệm. Cấu tạo pin được trang bị kênh truyền ion lithium tốc độ cao và hệ thống quản lý nhiệt thông minh toàn phổ.

Sơ đồ cấu tạo chi tiết các lớp bên trong của dòng pin Blade.

Những cải tiến này giúp giảm sinh nhiệt bên trong và tối ưu hóa khả năng tản nhiệt khi dòng điện đi vào ở cường độ cao. Ngoài ra, loại pin mới cũng hỗ trợ các mẫu xe điện đạt được quãng đường di chuyển tối đa lên tới hơn 1.000 km sau mỗi lần sạc đầy.

Đi kèm với công nghệ pin là hệ thống trạm sạc siêu nhanh với công suất đầu ra đạt 1.500 kW cho mỗi đầu sạc. Để tránh gây áp lực lên lưới điện địa phương, các trạm này được tích hợp bộ lưu trữ năng lượng dung lượng lớn.

Trạm sạc siêu nhanh với thiết kế ròng rọc chữ T.

Thiết kế đầu sạc cũng được thay đổi sang dạng ròng rọc chữ T, hỗ trợ người dùng thao tác nhẹ nhàng từ cả hai phía của xe mà không để dây cáp chạm đất gây mất vệ sinh.

Đại diện hãng cho biết sẽ triển khai khoảng 20.000 trạm sạc công nghệ mới tại thị trường nội địa Trung Quốc. Từ cuối năm 2026, hạ tầng này sẽ bắt đầu được mở rộng ra các thị trường quốc tế. Tại Việt Nam, sau hơn một năm gia nhập thị trường với 9 mẫu xe điện và xe lai (hybrid), việc cập nhật các công nghệ pin và sạc mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi phương tiện xanh của người tiêu dùng trong nước.