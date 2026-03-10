4 kiểu túi xách khiến bạn trông rất già

(VTC News) -

Trong hành trình giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung, nhiều phụ nữ sẵn sàng đầu tư vào các sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa, thay đổi kiểu tóc hoặc cân nhắc lại việc lựa chọn quần jeans. Tuy nhiên, có một chi tiết thời trang ít được chú ý hơn nhưng lại có thể âm thầm “tố tuổi” của bạn, đó là chiếc túi xách.

Theo nhà tạo mẫu nổi tiếng người Anh, Lisa Talbot trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail, túi xách không chỉ là phụ kiện tiện dụng mà còn có thể trở thành dấu hiệu cho thấy gu thẩm mỹ, thậm chí khiến bạn trông già hơn tuổi thật.

“Vấn đề không nằm ở giá cả. Tôi từng thấy những chiếc túi xách hàng hiệu giá 2.500 bảng Anh (85 triệu đồng) khiến người sử dụng trông già hơn so với những chiếc túi giá 49 bảng Anh (1,7 triệu đồng) mua ở cửa hàng bình dân. Lý do đơn giản là kiểu dáng của chúng hoặc đã lỗi thời, hoặc không phù hợp với người dùng", bà cho biết.

Những chiếc túi khiến bạn trông rất già

Theo nhà tạo mẫu, túi xách thường nằm ở vị trí ngang tầm mắt hoặc ôm sát cơ thể, vì vậy nó dễ dàng trở thành điểm nhấn trong tổng thể trang phục. Nó thể hiện bạn có đang cảm thấy hiện đại và tự tin hay không, hay bạn vẫn đang níu giữ một món đồ không còn phản ánh con người hiện tại của mình nữa.

Dưới đây là những kiểu túi xách phổ biến có thể khiến bạn trông già hơn, cùng những gợi ý thay thế để phong cách trở nên tươi mới và hiện đại hơn.

Túi cổ điển nắp gập

Những chiếc túi nắp gập cổ điển, đặc biệt như mẫu Chanel Classic Flap của Chanel, từ lâu đã được xem là biểu tượng của thời trang cao cấp. Thiết kế chần bông đặc trưng, dây xích kim loại và phom dáng sang trọng khiến nó trở thành món đồ đáng đầu tư.

Tuy nhiên, theo Lisa Talbot, chính sự quen thuộc của thiết kế này lại có thể khiến người dùng trở nên “an toàn và dễ đoán”, đặc biệt với phụ nữ trên 40 tuổi.

“Chiếc túi này vẫn đẹp không thể phủ nhận. Nó là một phần di sản thời trang. Nhưng khi được chần bông dày, đeo với dây xích dài và kết hợp cùng những món đồ truyền thống tương tự, tổng thể trang phục có thể trở nên quá nghiêm túc và thiếu sức sống", bà nói.

Vì sao nó khiến bạn trông già hơn? Vấn đề thường không nằm ở bản thân chiếc túi, mà ở cách phối đồ. Khi túi nắp gập cổ điển đi cùng áo khoác vải tweed, váy phom cứng và giày cao gót kiểu cổ điển, tổng thể sẽ dễ mang cảm giác già dặn.

Lisa Talbot cho rằng chìa khóa nằm ở sự tương phản. Khi kết hợp chiếc túi cổ điển với trang phục thoải mái hơn như quần jeans ống đứng, áo khoác may đo mềm mại và giày lười hiện đại, món phụ kiện này có thể lập tức trở nên thời thượng trở lại.

“Những món đồ kinh điển cần được đặt cạnh những yếu tố hiện đại để tạo sự cân bằng", bà nhấn mạnh.

Hình ảnh Kate Moss tại Tuần lễ thời trang Paris tháng 10/2021, tay cầm một chiếc túi xách cổ điển có nắp gập.

Túi logo lớn

Một kiểu túi khác từng rất thịnh hành nhưng hiện nay có thể khiến bạn trông lỗi mốt là những mẫu túi phủ kín logo đặc trưng của các thương hiệu. Ví dụ điển hình là mẫu Louis Vuitton Speedy với họa tiết monogram nâu cổ điển của Louis Vuitton. Trong nhiều năm, đây từng là biểu tượng của địa vị và phong cách.

“Vào thời điểm đó, chiếc túi này đại diện cho sự hoàn hảo. Nhưng hiện nay, khi nó trở thành điểm nhấn chính của một bộ trang phục, nó có thể gợi cảm giác hoài cổ và không phải theo hướng tích cực", Lisa Talbot nói

Điều tương tự cũng áp dụng với những mẫu túi nhiều logo hoặc chi tiết phóng đại, chẳng hạn như dòng Gucci Marmont của Gucci khi phần kim loại quá lớn và đường chần nổi bật.

Theo nhà tạo mẫu, những chiếc túi này giống như “cỗ máy thời gian” của thời trang, đưa người nhìn quay trở lại một giai đoạn cụ thể trong quá khứ.

Nếu vẫn yêu thích hàng hiệu, bạn có thể chọn những phiên bản da trơn, logo nhỏ hoặc thiết kế hiện đại hơn. “Sự sang trọng nên tinh tế. Nó không cần phải phô trương", Lisa Talbot khuyên.

Christine McGuinness trông thật quyến rũ khi cầm chiếc túi Louis Vuitton Speedy.

Túi tote quá lớn và mềm

Trong những năm 2000, chiếc Balenciaga City Bag của Balenciaga từng xuất hiện khắp nơi. Với phom dáng mềm mại, các chi tiết đinh tán và vẻ ngoài phóng khoáng, chiếc túi này từng được xem là biểu tượng cá tính.

“Vào thời điểm đó, nó trông rất nổi loạn và thú vị", Lisa Talbot nhớ lại. Tuy nhiên, ngày nay, nếu không được phối đồ một cách có chủ đích, chiếc túi này có thể khiến người dùng trông như chưa cập nhật phụ kiện trong suốt hơn một thập kỷ.

Không chỉ riêng mẫu City Bag, những chiếc túi tote quá lớn, mềm và dễ xẹp cũng gặp vấn đề tương tự. “Sự chỉn chu tạo nên vẻ ngoài chỉn chu. Ngược lại, sự cẩu thả tạo ra cảm giác luộm thuộm. Nếu chiếc túi kéo vai bạn xuống, nó cũng kéo cả tổng thể phong cách của bạn xuống", Lisa Talbot nói.

Thay vì những chiếc túi quá mềm, hãy chọn túi cỡ trung có cấu trúc rõ ràng hoặc túi đeo vai giữ phom tốt. Những thiết kế gọn gàng và cân đối sẽ giúp tổng thể trang phục trông hiện đại hơn.

Hình ảnh Dakota Johnson diện chiếc túi tote năm 2024.

Túi thực dụng quá mức từ các thương hiệu bình dân

Một lỗi phổ biến khác là lựa chọn những chiếc túi quá thực dụng thường thấy ở các cửa hàng thời trang phổ thông như Next hay Mango.

Theo Lisa Talbot, những chiếc túi này thường có quá nhiều ngăn, nhiều khóa kéo và được chọn chủ yếu vì tính tiện dụng. “Chúng thường có màu đen, nhiều khóa kéo và được mua vì ‘rất hữu ích’", bà nói.

Chủ nghĩa thực dụng mà thiếu đi mục đích thẩm mỹ có thể khiến bạn già nhanh hơn cả nếp nhăn. Ngay cả khi mua túi ở các thương hiệu phổ thông, bạn vẫn có thể lựa chọn những thiết kế có đường nét tối giản, ít phụ kiện và chất liệu đẹp. Cấu trúc tốt có thể nâng tầm ngay cả những món đồ giá phải chăng.

Những sai lầm khi chọn túi xách theo từng độ tuổi

Theo Lisa Talbot, một chiếc túi xách không nên trở thành “hiện vật bảo tàng của một chương cũ trong cuộc đời bạn”. Nếu bạn vẫn trung thành với phong cách cách đây 15 năm, có lẽ đã đến lúc tự hỏi: liệu món đồ này còn phản ánh con người hiện tại của mình hay không.

“Phong cách không phải là chạy theo xu hướng. Phong cách là sự tiến bộ", bà nói.

Độ tuổi 30

Sai lầm phổ biến nhất là chọn túi quá trưởng thành. Bạn nên tránh túi xách tay kiểu truyền thống, túi chần bông dày, màu tối, túi mang dáng dấp công sở cứng nhắc. Thay vào đó, hãy chọn những thiết kế sang trọng nhưng vẫn thể hiện cá tính riêng.

Độ tuổi 40

Sai lầm lớn nhất là bám víu vào những xu hướng cũ. Bạn nên tránh chọn những chiếc túi bạn mua từ hơn một thập kỷ trước nhưng chưa từng thay thế như túi quá khổ, những gam màu trung tính quá an toàn. Thay vào đó, hãy chọn các thiết kế có cấu trúc hiện đại với màu sắc tinh tế như be, nâu sô cô la hoặc đỏ tía.

Độ tuổi 50 trở lên

Sai lầm thường gặp là chơi quá an toàn. Bạn nên trán lựa chọn túi được chọn hoàn toàn dựa trên số lượng ngăn hay những chiếc túi quá cứng nhắc dành cho “dịp đặc biệt”, những thiết kế thiếu cá tính.

Thay vào đó, hãy hướng tới sự tối giản tinh tế đó là chất liệu da đẹp, kiểu dáng độc đáo và cảm giác tự tin.

Theo Lisa Talbot, túi xách là một trong những phụ kiện thể hiện cá tính rõ ràng nhất của mỗi người. Chỉ cần thay đổi chiếc túi đang dùng, bạn có thể khiến tổng thể phong cách trở nên tươi mới và hiện đại hơn.

“Sự tự tin là điều trẻ trung nhất bạn có thể khoác lên mình. Và chiếc túi của bạn nên phản ánh điều đó", bà nói.

Trong thế giới thời trang, đôi khi việc trẻ hóa phong cách không nằm ở việc mua sắm nhiều hơn, mà chỉ đơn giản là cập nhật một món phụ kiện phù hợp với con người hiện tại của bạn.