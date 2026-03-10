(VTC News) -

Tác dụng của rau muống với sức khoẻ

Rau muống vị ngọt, tính mát. Theo đông y, rau muống tác dụng giải nhiệt, thông tiểu tiện, chữa táo bón, đái dắt.

Bài viết của BS Vũ Duy Thành trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, trong rau muống có nhiều chất dinh dưỡng như protein, lipid, calci, phốt pho, sắt, vitamin B1, B2, C, PP.

Các bài thuốc từ rau muống

- Điều trị lở ngứa, loét ngoài da: Ngọn rau muống, lá cáy vòi voi rửa sạch, giã nhuyễn với ít muối đắp lên vùng tổn thương.

- Chữa viêm lưỡi, viêm viền môi, thiếu vitamin B12: Dùng 100g rau muống nấu canh, ăn hàng ngày.

- Chữa mụn nhọt: Rau muống tươi giã nát với mật ong vừa đủ, đánh nhuyễn, đắp vào chỗ đau.

- Điều trị bí tiểu phù thũng do bệnh thận: Một nắm rau muống tươi, rễ tranh 12g, râu ngô 12g, đun sôi, lọc lấy nước uống.

- Trị bí tiểu do nhiệt: Rau muống một nắm tươi, râu ngô 10g, rửa sạch, cho vào ấm đổ 500ml nước đun còn 200ml, chia uống 2 lần/ngày.

- Trị rôm sảy, mẩn ngứa do nóng: Rau muống rửa sạch nấu nước tắm hàng ngày rất hiệu nghiệm.

- Điều trị kiết lỵ: Sử dụng 400g thân rau muống, 4-6g trần bì, đun nhỏ lửa 2-3 giờ, dùng uống trong ngày.

- Giảm lượng đường trong máu: Chọn rau muống tươi, nhặt lấy phần thân 60g, thêm nước vừa đủ, nấu canh ăn.

- Thanh nhiệt, lương huyết, cầm máu trị tâm phiền chảy máu mĩ, ù tai, chóng mặt: Rau muống 150g, cúc hoa 10g, đan bì 10g sắc lấy nước uống.

- Giúp mái tóc khỏe đẹp, cải thiện tình trạng rụng tóc: Uống nước ép rau muống kết hợp với rau diếp cá, Ngày uống 20-30ml trong 20-30 ngày cho một mái tóc chắc khỏe, mượt, óng ả.

- Chữa viêm loét dạ dày, ợ chua: 20g rau muống tươi, 20g cỏ mực, 12g vỏ quýt khô. Các vị thuốc rửa sạch, cắt khúc sắc lấy nước uống khoảng 1 tuần.

- Gây nôn, trị ngộ độc thức ăn: 500g rau muống, 30g cam thảo, 120g đậu xanh. Tất cả nguyên liệu trên sắc lấy nước đặc, uống trong ngày.

Rau muống tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được

Những người không nên ăn rau muống

Rau muống tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Medical News Today vad Mytour cho biết, những nhóm người dưới đây không nên ăn rau muống:

Người bị bệnh gout

Rau muống chứa lượng đáng kể purin (khoảng 57mg purin/100g rau muống). Purin khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành axit uric. Lượng axit uric dư thừa sẽ tích tụ trong khớp và gây ra các cơn đau gout cấp tính.

Rau muống chứa một số chất có thể kích thích phản ứng viêm trong cơ thể, có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh gout. Mặc dù rau muống là một loại rau bổ dưỡng, nhưng những người bị bệnh gout nên hạn chế hoặc tránh ăn loại rau này để kiểm soát bệnh tốt hơn.

Người bị sỏi thận

Rau muống chứa một lượng lớn oxalate. Khi vào cơ thể, oxalate có thể kết hợp với canxi trong nước tiểu, tạo thành tinh thể canxi oxalate. Đây là loại sỏi thận phổ biến nhất. Nếu ăn rau muống thường xuyên có thể làm tăng lượng oxalate trong nước tiểu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận hoặc làm cho tình trạng sỏi thận hiện có trở nên nghiêm trọng hơn.

Rau muống cũng chứa một lượng đáng kể kali. Đối với những người bị suy giảm chức năng thận, việc kiểm soát lượng kali trong chế độ ăn uống là rất quan trọng. Ăn quá nhiều rau muống có thể dẫn đến tăng kali máu, gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Nếu bạn bị sỏi thận, tốt nhất nên hạn chế hoặc tránh ăn rau muống. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn cụ thể về chế độ ăn uống phù hợp với tình trạng sức khỏe của bạn.

Người bị viêm khớp

Hợp chất purin trong rau muống khi được chuyển hóa trong cơ thể sẽ tạo ra axit uric. Nếu cơ thể không thể loại bỏ đủ axit uric, nó có thể tích tụ và hình thành các tinh thể sắc nhọn trong khớp, gây ra các cơn đau và viêm nhiễm đặc trưng của bệnh gút. Viêm khớp cũng có thể bị làm trầm trọng thêm bởi sự tích tụ axit uric.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người bị viêm khớp đều cần phải kiêng hoàn toàn rau muống. Nếu bạn bị viêm khớp nhẹ và không có tiền sử bệnh gút, bạn có thể ăn rau muống với lượng vừa phải. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn cụ thể về chế độ ăn uống phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

Người đang dùng thuốc

Rau muống chứa nhiều chất sắt, có thể tương tác với một số thành phần của thuốc, làm giảm sự hấp thu hoặc tăng nguy cơ tác dụng phụ của thuốc. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại thuốc đều cần kiêng rau muống.

Việc có nên ăn rau muống hay không còn tùy thuộc vào loại thuốc đang sử dụng và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Tốt nhất, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc thầy thuốc để được tư vấn cụ thể.

Người có hệ tiêu hóa yếu

Rau muống chứa nhiều chất xơ, tuy tốt cho người bình thường nhưng lại gây khó khăn cho người hệ tiêu hóa kém. Chất xơ khó tiêu hóa có thể dẫn đến đầy hơi, chướng bụng, khó chịu. Rau muống thường được trồng trong môi trường nước, dễ nhiễm ký sinh trùng. Người có hệ tiêu hóa yếu dễ bị ảnh hưởng bởi các loại ký sinh trùng này, gây ra các vấn đề như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn.

Người có hệ tiêu hóa yếu nên ưu tiên các loại rau mềm, dễ tiêu hóa như rau cải, rau mồng tơi, bí đỏ. Nếu muốn ăn rau muống, nên nấu chín kỹ để loại bỏ ký sinh trùng và giảm thiểu nguy cơ khó tiêu. Tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn cụ thể về chế độ ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe.