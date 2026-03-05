Concert 'Anh trai say hi' ở Hà Nội dời lịch sát ngày diễn

(VTC News) -

Ban tổ chức chương trình "Anh trai say hi" 2025 - A White Valentine Concert vừa thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức đêm nhạc dự kiến diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Sự kiện giải trí này được chuyển sang tổ chức vào ngày 16/3 thay cho lịch dự kiến ban đầu là 14/3.

Theo thông tin từ ban tổ chức, ngày 5/3, đơn vị nhận được công văn do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành, liên quan đến thời điểm tổ chức chương trình. Theo đó, giờ diễn ra concert dự kiến - 19h ngày 14/3 - là khoảng thời gian ngay trước ngày tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, ngày 15/3.

Concert ''Anh trai say hi'' sẽ diễn ra ngày 16/3, thay cho lịch dự kiến ban đầu là 14/3.

Để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức bầu cử cũng như tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị ban tổ chức điều chỉnh thời gian chương trình sang sau ngày bầu cử.

Ban tổ chức gửi lời xin lỗi đến khán giả vì sự thay đổi ngoài kế hoạch, đồng thời cho biết các hướng dẫn cụ thể liên quan đến lịch trình mới sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Concert của chương trình Anh trai say hi mùa 2 tại Hà Nội bắt đầu mở bán vé từ cuối tháng 1 với 13 khu vực và 6 hạng vé, giá dao động từ 950.000 đồng đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, so với mùa đầu tiên thường xuyên “cháy vé”, tốc độ bán vé của concert mùa 2 được ghi nhận là chậm hơn.

Mùa 2 của chương trình lên sóng cuối tháng 9/2025, quy tụ 30 nghệ sỹ nam với nhiều gương mặt nổi bật như Ngô Kiến Huy, B Ray, Karik, Vũ Cát Tường và BigDaddy. Trong đêm chung kết, rapper Negav giành ngôi Quán quân; Á quân là Buitruonglinh. Các gương mặt còn lại trong đội hình Best5 gồm Vũ Cát Tường, B Ray, Sơn.K.