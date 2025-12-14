Kết quả Anh trai 'say hi' vấp tranh cãi

Tối 13/12, đêm chung kết Anh trai "say hi"mùa 2 khép lại với chiến thắng của Negav. Đây là kết quả không mấy bất ngờ bởi anh có lợi thế bình chọn áp đảo xuyên suốt hành trình. Nam ca sĩ này dẫn đầu từ đầu đến cuối với lượt bình chọn áp đảo so với các đối thủ còn lại.

Trong đêm chung kết, Negav lên ngôi quán quân với hơn 6 triệu lượt bình chọn, bỏ xa Á quân buitruonglinh chỉ với hơn 5,5 triệu vote. Ba vị trí còn lại trong Best 5 thuộc về Vũ Cát Tường, B Ray và Sơn.K.

Trên sân khấu nhận giải, Negav tỏ ra lúng túng khi chia sẻ cảm nghĩ. Anh nói vẫn không tin điều này là sự thật, cảm ơn cộng đồng fan và các anh trai của chương trình.

Hình ảnh Negav trong chung kết Anh trai "say hi".

Thế nhưng, chiến thắng này nhanh chóng vấp phải làn sóng tranh luận. Với quá khứ nhiều lùm xùm trước chương trình, Negav bị một bộ phận khán giả phản ứng trên các fanpage. Ở một số bài đăng về chiến thắng của Negav bắt đầu xuất hiện trạng thái cảm xúc tức giận và những ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng việc để một nghệ sĩ dính scandal đời tư và ứng xử lên ngôi cao nhất là không xứng đáng.

Ngoài chiến thắng từ Negav, việc lọt top 5 đầy bất ngờ của Sơn.K cũng khiến dân mạng xôn xao. Lý do là trong những ngày chương trình mở hệ thống bình chọn, nam ca sĩ này gần như không vào nổi top 5. Tối 8/12, thời điểm hệ thống bình chọn chuẩn bị ẩn hiển thị công khai, Sơn.K đứng hạng 7 với 2 triệu bình chọn. Trong khi đó, Mason Nguyễn với 2,1 triệu vote đứng hạng 6 còn CONGB hạng 5 với 2,26 triệu.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực Sơn.K và cho rằng ca sĩ này cách biệt không quá lớn so với CONGB, Mason Nguyễn. Do đó, việc anh có thể vượt lên rồi lọt top 5 cũng dễ hiểu, đặc biệt trong giai đoạn ê-kíp sản xuất không công khai kết quả bình chọn.