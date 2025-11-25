5 anh trai mạnh nhất đội hình chung kết 'Anh trai say hi 2025'

(VTC News) -

Đội hình chung kết Anh trai say hi 2025 chính thức lộ diện, gồm 5 gương mặt đang dẫn đầu bảng xếp hạng nội bộ của chương trình.

Vũ Cát Tường

Vũ Cát Tường là gương mặt gây chú ý ngay từ đầu chương trình. Thuộc danh sách các anh trai “có tuổi”, Vũ Cát Tường được đánh giá cao nhờ kỹ năng toàn diện: tự sáng tác, hòa âm, sở hữu chất giọng tốt và khả năng dẫn dắt đội hình.

Vũ Cát Tường.

Ban đầu, Vũ Cát Tường gây nhiều tranh cãi khi tham gia chương trình dù mang giới tính sinh học nữ. Tuy nhiên, qua từng tập, anh đã thuyết phục khán giả bằng phong cách biểu diễn và sự dẫn dắt xuất sắc. Team của Vũ Cát Tường vượt qua các vòng Livestage 2 và 4 mà toàn bộ thành viên đều an toàn, chứng minh vai trò đội trưởng được phát huy tối đa.

Ở tập 11, Vũ Cát Tường còn đưa bạn đời lên sân khấu với vai trò khách mời, giúp đội thắng cả 2 vòng và nhận sự chú ý lớn từ truyền thông. Vũ Cát Tường cũng khẳng định sức hút từ lượng fan đông đảo.

B Ray

Anh trai thứ hai để lại ấn tượng mạnh mẽ trong đội hình chung kết là B Ray. Thuộc nhóm anh trai nhiều kinh nghiệm, B Ray gây ấn tượng nhờ cá tính âm nhạc sắc nét và chiến thuật thông minh. Anh sở hữu nhịp điệu (flow) đặc trưng, khả năng viết lời sắc bén và câu rap thuyết phục.

B Ray.

Điểm mạnh của rapper này còn nằm ở phong độ ổn định và khả năng phối hợp nhóm tốt, giúp cả đội gây ấn tượng mạnh với khán giả. Dù không quá nổi bật về lượng fan nhưng sự nể phục và yêu mến từ đồng đội giúp B Ray dễ dàng lọt top 5 “con tướng mạnh” của chung kết.

Negav

Trong nhóm anh trai trẻ tuổi, Negav là cái tên được nhiều khán giả nhắc đến. Là một nghệ sĩ GenZ, Negav mang phong cách trẻ trung, táo bạo, nhiều năng lượng, thể hiện thế mạnh "melody rap" (rap có giai điệu) và tư duy sáng tạo.

Negav.

Anh không ngại thử nghiệm, phù hợp với thể thức đòi hỏi sự bứt phá qua từng vòng. Trở lại từ mùa 1, Negav sở hữu lượng fan yêu mến chương trình và bản thân anh. Đây sẽ là yếu tố giúp Negav an toàn trong những cuộc bình chọn từ khán giả.

Bùi Trường Linh

Một gương mặt nữa thuộc sẽ đứng trong top 5 đội hình chung kết là Bùi Trường Linh. Với tư duy âm nhạc lãng mạn, sâu sắc và giàu triết lý, lại xuất thân “con nhà nòi” và được đào tạo bài bản, Bùi Trường Linh dễ dàng chạm tới cảm xúc khán giả.

Bùi Trường Linh.

Anh còn sở hữu khả năng tương thích với nhiều phong cách sân khấu nhờ kỹ năng đa dạng: sáng tác, chất giọng tốt, truyền cảm xúc hiệu quả. Đây là yếu tố giúp Bùi Trường Linh luôn bứt phá qua mọi vòng thi và trở thành điểm sáng của đội hình chung kết.

Cong B

Cuối cùng là Cong B, mảnh ghép giàu kinh nghiệm trong đội hình chung kết. Trải qua quãng thời gian khắc nghiệt tại Hàn Quốc với vai trò thực tập sinh thần tượng (idol) và có nền tảng học thuật vững từ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Cong B sở hữu năng lực trình diễn và sản xuất âm nhạc đầy ấn tượng.

Cong B.

Anh có thể xây dựng sân khấu phù hợp với bản thân và đồng đội, giúp toàn đội chủ động chiến lược thi đấu. Với khả năng này, Cong B được xem là đội trưởng lý tưởng cho các vòng thi đòi hỏi cao trào và sự bứt phá.

Vũ Cát Tường, B Ray, Negav, Bùi Trường Linh và Cong B với 5 cá tính, 5 phong cách khác nhau sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh giàu năng lượng, nổi bật để khán giả đặt kỳ vọng vào top 5 của Anh trai say hi 2025.