Bắt giữ hành khách nước ngoài vận chuyển 4,5 kg cocain qua Sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 27/2, Cục Hải quan thông tin chi tiết về vụ bắt giữ ma túy quy mô lớn này tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Kết quả kiểm tra nhanh tại chỗ xác nhận toàn bộ số tang vật trên dương tính với cocain.

Cụ thể, vào lúc 15h30 ngày 5/2, tại ga đến quốc tế, Đội Kiểm soát nb chống buôn lậu ma túy số 3 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì, phối hợp cùng Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan Khu vực II cùng các lực lượng chuyên trách (gồm Cục C04 - Bộ Công an, PC04 - Công an TP.HCM và Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) thực hiện kiểm tra một nữ hành khách tên S.N, quốc tịch Thái Lan.

Qua kiểm tra thực tế hành lý cá nhân của S.N. nhập cảnh trên chuyến bay từ Nam Mỹ, các lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 4,5 kg ma túy được cất giấu tinh vi. Kết quả kiểm tra nhanh tại chỗ xác nhận toàn bộ số tang vật trên dương tính với cocain.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, tiêu điểm của vụ việc không chỉ nằm ở khối lượng tang vật mà còn ở phương thức, thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi. S.N lợi dụng hình thức quá cảnh quốc tế để vận chuyển ma túy sang nước thứ ba với thời gian lưu trú tại Việt Nam dự kiến chỉ khoảng 1 giờ nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Điều này cho thấy tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ, lợi dụng đặc điểm của các tuyến bay quốc tế và thời gian nối chuyến ngắn để đối phó với công tác kiểm tra, giám sát của lực lượng Hải quan.

Vụ bắt giữ này là kết quả điển hình trong việc triển khai Kế hoạch số 30141/KH-CHQ ngày 20/10/2025 của Cục Hải quan về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo số liệu thống kê luỹ kế trong 2 tháng đầu năm 2026 (tính từ ngày 15/12/2025 đến 14/2/2026), lực lượng Hải quan đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ tổng cộng 35 vụ việc với 42 đối tượng vi phạm. Tổng số tang vật thu giữ lên đến khoảng 165 kg ma túy các loại, bao gồm 14,18 kg cần sa, 14,2 kg heroin, 4,94 kg cocain, 5,96 kg ketamine, 126 kg ma tuý tổng hợp cùng hơn 372 gam các loại ma túy khác.