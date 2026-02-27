CLB Thanh Hóa trả đủ tiền gỡ án phạt từ FIFA, có ngay ngoại binh ‘khủng’

(VTC News) -

Lãnh đạo CLB Đông Á Thanh Hóa xác nhận với Báo Điện tử VTC News họ đã thanh toán toàn bộ số tiền hơn 100 nghìn USD liên quan đến các lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA. Đây là khoản tiền mà Thanh Hóa còn nợ một số cầu thủ, huấn luyện viên cũ từ mùa giải trước. Đến khi chủ tịch đội bóng này gặp biến cố, họ gặp khó khăn trong việc chi trả tiền.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cấm Thanh Hóa chuyển nhượng, đăng kí mới cầu thủ trong vòng 1,5 mùa giải.

CLB Đông Á Thanh Hóa chuẩn bị đăng kí một loạt tân binh.

Đáng chú ý, CLB Thanh Hóa đã chuẩn bị toàn bộ lực lượng tân binh và sẵn sàng đăng kí thi đấu ngay lập tức khi FIFA xác nhận gỡ án chuyển nhượng. Trước mắt, HLV Mai Xuân Hợp đăng kí 4 tân binh gồm tiền đạo trẻ Lê Văn Toàn sinh năm 2008 - tài năng trẻ sáng giá nhất của lò đạo tạo địa phương; Lê Văn Hưng - cưu tuyển thủ U19 Việt Nam; Nguyễn Hữu Dũng - cựu tuyển thủ quốc gia.

Đặc biệt, ngoại binh Amar Catic đã sẵn sàng vào sân thi đấu. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ PSV Eindhoven và từng sát cánh cùng Cody Gakpo - ngôi sao của Liverpool ở các trận đấu tại Hà Lan.

Kể từ thời điểm V.League trở lại sau quãng nghỉ dài, chính Đông Á Thanh Hóa mới là đội bóng đang viết nên những câu chuyện cổ tích đẹp và lay động người hâm mộ. Họ bị FIFA cấm chuyển nhượng, đăng kí mới cầu thủ. Trước đó, chính Thanh Hóa cũng phải bán đi một loạt trụ cột vì biến động nơi thượng tầng.

Đến trận gặp Nam Định, họ chỉ còn đúng 17 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn và 2 cầu thủ đang gặp chấn thương nhưng vẫn nén đau để ra sân. Tình trạng này tiếp tục lặp lại khi họ làm khách trên sân của Công an TP.HCM. Nhưng bằng tinh thần thi đấu được chấm điểm 10, Thanh Hóa vẫn giành đến 1 chiến thắng và 1 kết quả hòa ở hai trận đấu này.

Trong trận gặp, CLB Công an Hà Nội, HLV Mai Xuân Hợp phải đưa thủ thành Y Êli Niê vào sân đá tiền đạo trong những phút cuối. Tuần này, họ có chuyến làm khách vào ngày 1/3 trên sân của CLB Hải Phòng.