Tai nạn xe khách ở Lạng Sơn: Thông tin mới về sức khoẻ các nạn nhân

(VTC News) -

Chiều 27/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết khoảng 14h30 cùng ngày, đơn vị tiếp nhận 3 bệnh nhân từ vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Ngay khi nhập viện, các êkíp ngoại khoa, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức đã phối hợp thăm khám, đánh giá toàn diện và triển khai cấp cứu.

Bệnh nhân N.Đ.Q, 58 tuổi, quê Bắc Ninh, được xác định đa chấn thương với tổn thương hàm mặt, gãy xương cánh tay trái, gãy hở đùi phải, gãy hở cẳng chân phải, gãy kín cẳng chân trái và đang được theo dõi chấn thương sọ não.

Bệnh nhân N.Đ.C, 72 tuổi, cũng ở Bắc Ninh, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín kèm gãy xương sườn 7-8, gãy xương chậu và gãy hở hai xương cẳng chân phải.

Trong khi đó, bệnh nhân H.T.T, 37 tuổi, bị chấn thương bụng kín nghi tổn thương gan, gãy xương đùi phải, chấn thương khung chậu, chấn thương ngực kín và tổn thương cột sống thắt lưng. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến huyết động, nguy cơ chảy máu nội tạng và biến chứng hậu chấn thương.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h cùng ngày tại Km76 quốc lộ 1, đoạn qua thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh.

Xe khách giường nằm 45 chỗ mang biển kiểm soát 37G-001.41, do tài xế N.M.T (trú Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn, va chạm với xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 29B-113.77 chạy chiều ngược lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe 45 chỗ chở 13 người gồm hai lái xe, một phụ xe và 10 hành khách. Xe 16 chỗ có 7 người trên xe. Cú tông mạnh khiến chị N.T.P, 39 tuổi, vợ tài xế xe 16 chỗ, ngồi ghế phụ phía trước, tử vong tại chỗ. Nhiều người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế.

Sau tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức phân luồng, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân. Hai phương tiện hư hỏng nặng, giao thông trên tuyến quốc lộ 1 bị ùn ứ cục bộ trong nhiều giờ.

Hiện các nạn nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực; tiên lượng phụ thuộc vào mức độ đáp ứng hồi sức và diễn biến chấn thương trong những giờ tới.