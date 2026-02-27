Danh sách 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Quảng Ninh

(VTC News) -

Danh sách người ứng cử cụ thể theo từng đơn vị bầu cử như sau:

Tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: An Sinh, Đông Triều, Mạo Khê, Bình Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Vàng Danh, Uông Bí, Hiệp Hòa, Quảng Yên, Liên Hòa, Phong Cốc, Hà An, Đông Mai.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người

Số người ứng cử: 5 người, gồm:

1. Bà Đặng Thị Minh (SN 2000), Nhân viên hợp đồng 111, Văn phòng Đảng ủy xã Lương Minh, tỉnh Quảng Ninh.

2. Bà Cam Thị Nông (SN 1990), Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh.

3. Ông Đặng Xuân Phương (SN 1974), Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

4. Ông Lương Công Quyết (Hòa Thượng Thích Thanh Quyết, SN 1962), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

5. Ông Chu Lương Trí (SN 1991), Giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Quản Minh Cường (SN 1969), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Tại đơn vị bầu cử số 2, gồm các phường: Tuần Châu, Việt Hưng, Bãi Cháy, Cao Xanh, Hồng Gai, Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu, Quang Hanh, Cẩm Phả, Cửa Ông.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người

Số người ứng cử: 5 người, gồm:

1. Ông Nguyễn Thế Anh (SN 1976), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Ông Quản Minh Cường (SN 1969), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

3. Ông Vũ Ngọc Lâm (SN 1981), Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh.

4. Bà Trần Thị Kim Nhung (SN 1973), Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

5. Bà Nịnh Thị Quyết (SN 1985), Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các đặc khu: Vân Đồn, Cô Tô và các phường: Mông Dương, Hoành Bồ, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3; các xã: Hải Hòa, Thống Nhất, Quảng La, Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Lương Minh, Tiên Yên, Điền Xá, Đông Ngũ, Hải Lạng, Bình Liêu, Hoành Mô, Lục Hồn, Đầm Hà, Quảng Tân, Đường Hoa, Quảng Đức, Cái Chiên, Hải Ninh, Hải Sơn, Quảng Hà, Vĩnh Thực.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người.

Số người ứng cử: 5 người, gồm:

1. Ông Ngô Văn Tuấn (SN 1971), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1978), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

3. Ông Lê Trọng Hòa (SN 1975), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh.

4. Bà Nguyễn Thị Mai (SN 1980), Phó trưởng Phòng Công tác Quốc hội thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

5. Bà Triệu Thị Đạt (SN 1980), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã; Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Danh sách chi tiết những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại đây.