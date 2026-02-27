Pakistan tuyên bố 'hết kiên nhẫn' khi ném bom khắp Afghanistan

(VTC News) -

Đài truyền hình nhà nước Pakistan PTV News chia sẻ một số video về các cuộc tấn công, cho biết quân đội nhắm vào "các cơ sở quân sự quan trọng" của Taliban.

Pakistan không kích thủ đô Kabul và nhiều thành phố khác của Afghanistan, khi giao tranh lan rộng sau các cuộc tấn công trước đó của lực lượng Afghanistan nhằm vào các vị trí quân sự Pakistan dọc theo đường biên giới chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif tuyên bố hôm 27/2 rằng “sự kiên nhẫn của chúng tôi đã cạn” với chính quyền Taliban ở nước láng giềng Afghanistan, và Pakistan giờ đây sẽ tiến hành “chiến tranh công khai”.

Phóng viên Al Jazeera tại Kabul, Nasser Shadid, cho biết vào rạng sáng 27/2 rằng một đợt không kích đã nhằm vào thủ đô Afghanistan lúc 1h50 sáng giờ địa phương,), sau đó là một đợt không kích thứ hai.

Theo RT, một nguồn tin an ninh Pakistan cho biết một kho đạn dược, các vị trí của tiểu đoàn và một sở chỉ huy khu vực ở Kabul bị phá hủy. (Ảnh: Reuters)

Nhiều cơ sở hạ tầng được cho là bị nhắm đến. (Ảnh: Twitter)

Lực lượng Afghanistan di chuyển.

Theo Shadid, các khẩu pháo phòng không của Afghanistan đã khai hỏa sau đợt tấn công đầu tiên và tiếp tục bắn.

Một nguồn tin chính phủ Afghanistan xác nhận với Al Jazeera rằng cuộc không kích đã đánh trúng Kabul, đồng thời máy bay chiến đấu Pakistan cũng tấn công một căn cứ quân sự tại tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan.

Ông Asif cho rằng cuộc tấn công là hành động Pakistan buộc phải thực hiện sau “sự gây hấn” từ phía Afghanistan.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar tuyên bố 133 tay súng Taliban Afghanistan bị hạ trong các cuộc tấn công, và các vị trí của Taliban tại Kabul, Kandahar và Paktia đã bị nhắm đến.

Lực lượng an ninh Afghanistan kiểm tra các phương tiện. (Ảnh: Reuters)

Tarar cho biết 9 vị trí của Taliban bị chiếm giữ và 27 vị trí khác bị phá hủy, đồng thời nói thêm rằng các cuộc tấn công của Pakistan vẫn đang tiếp diễn.

Người phát ngôn chính phủ Afghanistan Zabihullah Mujahid cho biết Afghanistan trong khi đó tiến hành các cuộc tấn công riêng nhằm vào các căn cứ quân sự Pakistan tại Kandahar và Helmand, sau các đợt không kích mới nhất của Pakistan.

Một nguồn tin quân sự Afghanistan nói với Al Jazeera rằng 10 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng và 13 đồn bốt đã bị chiếm giữ trong các cuộc tấn công này.

Nguồn tin cho biết đây là phản ứng trước các cuộc tấn công của Pakistan nhằm vào các vị trí Afghanistan tại khu vực biên giới hôm Chủ nhật. Pakistan tuyên bố các cuộc tấn công hôm Chủ nhật đã tiêu diệt ít nhất 70 tay súng, nhưng Afghanistan bác bỏ, nói rằng dân thường mới là những người thiệt mạng.

Thiệt hại sau một vụ tấn công hôm 22/2.

Quan hệ xấu đi

Quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan - hai nước có đường biên giới dài 2.611 km - đã lao dốc kể từ sau các cuộc giao tranh hồi tháng 10/2025 khiến hơn 70 người thiệt mạng ở cả hai phía.

Căng thẳng bắt nguồn từ cáo buộc của Pakistan rằng Kabul cho phép các nhóm vũ trang như Tehreek-e-Taliban Pakistan sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm căn cứ để tiến hành tấn công Pakistan.

“Pakistan đã nỗ lực hết sức để duy trì tình hình bình thường thông qua các kênh trực tiếp và thông qua các quốc gia thân thiện", ông Asif nói. “Chúng tôi đã tiến hành ngoại giao toàn diện. Nhưng Taliban đã trở thành lực lượng ủy nhiệm của Ấn Độ".

Ấn Độ cũng có căng thẳng với Pakistan, và hai nước đã trải qua đụng độ ngắn hồi tháng 5/2025. New Delhi lên án các cuộc tấn công của Pakistan vào Afghanistan cuối tuần trước, gọi đó là “một nỗ lực khác của Pakistan nhằm đổ lỗi ra bên ngoài cho những thất bại nội bộ của mình”.

Liên hợp quốc trong khi đó kêu gọi hạ nhiệt khẩn cấp. Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế, và bảo đảm bảo vệ dân thường.