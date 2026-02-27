Đóng

Vinfast Minio Green và EC Van: Cặp đôi xe điện mini thực dụng

(VTC News) -

Minio Green và EC Van là những mẫu xe điện mini có thiết kế nhỏ gọn cùng khả năng vận hành linh hoạt, mang đến giải pháp vận tải xanh tối ưu cho giao thông đô thị.

Hùng Cường
