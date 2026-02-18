Đóng

Hành trình Skoda Kushaq chinh phục cung đường dốc Phú Thọ

(VTC News) -

SUV Skoda Kushaq cho thấy lợi thế từ nền tảng khung gầm MQB trứ danh, mang lại cảm giác đầm chắc và ổn định chinh phục những cung đường dốc trong road trip Phú Thọ.

Mạnh Hùng
