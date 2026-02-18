YouTube gặp sự cố trên toàn cầu

(VTC News) -

Sự cố bắt đầu xảy ra từ khoảng 8h sáng theo giờ Việt Nam. Nhiều người dùng khi truy cập vào trang chủ YouTube trên các thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh và tivi thông minh đều gặp hiện tượng màn hình trống hoặc thông báo hệ thống bị lỗi.

Mặc dù giao diện chính không hiển thị các video đề xuất, một số tính năng tìm kiếm thủ công hoặc truy cập vào danh sách kênh đã đăng ký vẫn có thể hoạt động nhưng với tốc độ chậm.

Hệ thống theo dõi sự cố trực tuyến (DownDetector) ghi nhận hơn 300.000 lượt phản hồi về sự cố gián đoạn khi truy cập Youtube.

Theo dữ liệu từ công cụ theo dõi sự cố trực tuyến DownDetector, lượng báo lỗi tăng đột biến với hơn 300.000 lượt phản hồi trong thời gian ngắn. Tình trạng này không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà còn lan rộng tại nhiều quốc gia, đặc biệt ghi nhận mật độ cao tại các thành phố lớn ở Mỹ như New York, Washington và Los Angeles. Cùng thời điểm, một số dịch vụ khác trong hệ sinh thái Google và các nền tảng của Meta cũng ghi nhận hiện tượng chập chờn nhẹ.

Đại diện YouTube sau đó đã xác nhận nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên xuất phát từ lỗi tại hệ thống gợi ý nội dung (recommendations system).

Trục trặc kỹ thuật này trực tiếp khiến video không thể hiển thị trên trang chủ của YouTube, ứng dụng di động, dịch vụ nhạc trực tuyến (YouTube Music) và ứng dụng dành cho trẻ em (YouTube Kids). Đội ngũ kỹ thuật của hãng đã ngay lập tức triển khai các biện pháp khắc phục để khôi phục dịch vụ.

Đến khoảng 9h cùng ngày, các dịch vụ bắt đầu hoạt động ổn định trở lại tại hầu hết các khu vực.

Tuy nhiên, việc hệ thống gặp lỗi vào đúng kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán đã gây ra nhiều bất tiện cho nhu cầu giải trí và theo dõi các chương trình trực tuyến của người dùng trong ngày đầu năm mới.