Mua bán vàng miếng không đúng chỗ, bị phạt thế nào?
(VTC News) -
Từ 9/2/2026, Nghị định 340/2025/NĐ-CP siết chặt mua bán vàng miếng, giao dịch sai nơi quy định có thể bị phạt hàng chục triệu đồng và tịch thu vàng.
THÙY DƯƠNG
Tin mới
Bên trong cống ngăn triều của dự án 10.000 tỷ ở TP.HCM
08:00 18/02/2026
Đầu Tư
5 nguồn năng lượng tái tạo đang định hình tương lai xanh của thế giới
08:00 18/02/2026
Tin tức xanh
Dàn mỹ nhân Tuổi Ngọ 2k2, người làm dâu hào môn, người triệu view TikTok
08:00 18/02/2026
Giới trẻ
Mua bán vàng miếng không đúng chỗ, bị phạt thế nào?
08:00 18/02/2026
VTC NEWS TV
Nhà tiên tri Nostradamus dự đoán thế giới năm 2026 thế nào?
07:35 18/02/2026
Tư liệu
Khách quốc tế rộn ràng 'xông đất', du lịch hứa hẹn một năm bứt phá
07:33 18/02/2026
Du Lịch
Khai trương, mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026 ngày nào, giờ nào đẹp?
07:30 18/02/2026
Gia đình
Vợ chồng rủ nhau du xuân tại Viện Máu, trao 'lì xì sự sống' đầu năm
07:28 18/02/2026
Tin tức
Nhiều kỳ vọng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ về kinh tế và thương mại
07:27 18/02/2026
Thời sự quốc tế
Cô gái Việt trong đội giải pháp xe tải tự hành Mỹ
07:22 18/02/2026
Chân dung
Tranh cãi dịch vụ thuê người 'lạy thay' dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc
07:03 18/02/2026
Thời sự quốc tế
Mỹ nhân tuổi Ngọ phim giờ vàng VTV: Người là Thượng úy, người làm dâu hào môn
07:02 18/02/2026
Sao Việt
Chuyên gia công nghệ: 80% nhân sự sẽ không mất việc làm nếu sớm biết AI
07:00 18/02/2026
VTC NEWS TV
Doanh nghiệp tăng đầu tư AI, nâng cao năng lực phòng thủ an ninh mạng
06:58 18/02/2026
Chuyển đổi số
Các loại xe hybrid khác nhau thế nào?
06:55 18/02/2026
Xe
Nhìn lại xu hướng tiêu dùng xe ô tô của người Việt trong năm 2025
06:49 18/02/2026
Thị trường
Công nghệ 18/2: Apple hé lộ MacBook giá rẻ
06:48 18/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Kết quả Champions League: Mourinho nhận thẻ đỏ, Real Madrid thắng Benfica
06:44 18/02/2026
Champions League
Giá xăng dầu hôm nay 18/2: Thế giới quay đầu giảm mạnh
06:41 18/02/2026
Thị trường
Giá vàng hôm nay 18/2: Thế giới giảm mạnh, trong nước ổn định
06:40 18/02/2026
Thị trường
Hướng tốt, giờ đẹp xuất hành ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026
06:35 18/02/2026
Gia đình
Những mẫu nhà ống đẹp được yêu thích năm 2026
06:32 18/02/2026
Bất động sản
Ngoại trưởng Iran: Có tiến triển trong đàm phán hạt nhân với Mỹ tại Geneva
06:30 18/02/2026
Thời sự quốc tế
10 năm tìm con và hạnh phúc ở lần chuyển phôi thứ 8 của vợ chồng công nhân
06:30 18/02/2026
Tin tức
Những lưu ý quan trọng khi thiết kế biệt thự không nên bỏ qua
06:30 18/02/2026
Bất động sản
‘Hô biến’ gốc tre thành tác phẩm bonsai độc đáo
06:29 18/02/2026
Đời sống
'Cơn khát' dài 318 ngày của Nguyễn Xuân Son
06:20 18/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Ngỡ ngàng tục treo chữ ‘Phúc’ ngược vào dịp Tết ở Trung Quốc
06:18 18/02/2026
Tư liệu
Khai bút đầu năm Bính Ngọ 2026 nên viết gì để gặp may mắn cả năm?
06:15 18/02/2026
Chuyện bốn phương
Từ ý Đảng đến lòng dân và khát vọng về kỷ nguyên vươn mình
06:00 18/02/2026
Chính trị