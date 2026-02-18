Nhiều kỳ vọng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ về kinh tế và thương mại

Trong số những bước tiến dài ấy, kinh tế, thương mại là một trụ cột quan trọng. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ coi trọng thị trường Việt Nam và ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt đầu tư sang Hoa Kỳ.

Vì vậy, chuyến công tác tại Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20/02/2026 của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục mở thêm những cơ hội mới thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, đồng thời là Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, điểm quan trọng nhất trong 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, là câu chuyện lòng tin và chia sẻ lợi ích giữa hai đất nước. Kinh tế, thương mại cũng vậy. Nhờ những thỏa thuận đạt được, như Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ tháng 12/2001 hay việc Việt Nam tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007…, Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng tiến lại gần nhau, chia sẻ lợi ích chung dựa trên sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Đại sứ Phạm Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, đồng thời là Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ.

30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ cũng là quãng thời gian chứng kiến tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việc Việt Nam mở cửa, cải cách, thực thi tiến trình Đổi mới, mở rộng kinh tế, tăng cường vai trò của người dân, hội nhập nhiều hơn với thế giới... đã trở thành động lực mới thúc đẩy Việt Nam phát triển kinh tế, thương mại, qua đó mở rộng hợp tác và tăng cường năng lực cạnh tranh trong một môi trường quốc tế luôn biến động cũng như trong việc đẩy mạnh hợp tác thương mại với Hoa Kỳ.

Còn Nguyên Trợ lý Ngoại trưởng, Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink cho rằng Việt Nam ngày càng giữ vai trò thiết yếu và vị trí trung tâm trong các chuỗi cung ứng toàn cầu: “Khi nhìn lại 30 năm phát triển kinh tế của Việt Nam, không phải ngẫu nhiên mà những thành tựu kinh tế ấn tượng mà Việt Nam đạt được trong ba thập kỷ qua lại gắn liền với tiến bộ trong quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tôi cho rằng các chính sách hội nhập của Việt Nam vào hệ thống quốc tế có mối quan hệ trực tiếp với chính sách Đổi Mới và tiến trình bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Tôi rất tự hào rằng hoạt động thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam và giúp nâng cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong các chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Nhìn lại lịch sử, nếu như năm 1994-1995, khi hai nước bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại hai chiều mới đạt xấp xỉ 500 triệu USD, thì nay, thương mại hai chiều Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt khoảng 150 tỷ USD. Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc điều hành khu vực Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Ted Osius cho rằng, Việt Nam đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của doanh nghiệp Hoa Kỳ. Đó là bởi các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang nhìn thấy nhiều cơ hội ở Việt Nam.

Một ví dụ là đại diện của Tập đoàn Intel mới đây cho biết họ đã đào tạo 60.000 lao động Việt Nam đạt trình độ kỹ sư cơ bản. Tương tự như vậy, rất nhiều công ty Hoa Kỳ khác đang nhìn thấy những tiềm năng của lực lượng lao động Việt Nam:

“Hiện tại, chúng tôi đại diện cho khoảng 184 công ty lớn nhất đang hoạt động trong khu vực Đông Nam Á, phần lớn là các công ty đến từ Hoa Kỳ. Và mối quan tâm hàng đầu của họ chính là Việt Nam. Tại sao họ lại đầu tư vào Việt Nam nhiều đến vậy? Đó là nhờ vào những quyết định của chính phủ Việt Nam. 184 tập đoàn chúng tôi đang đại diện đã nhận thấy cơ hội tại Việt Nam, nơi chính phủ nhanh chóng tháo gỡ các điểm nghẽn, sẵn sàng đưa ra các chính sách ưu đãi, thân thiện với doanh nghiệp.

Tôi cho rằng, ngoài môi trường rất cởi mở mà chính phủ Việt Nam đã tạo ra, còn một yếu tố rất quan trọng khác: Người dân Việt Nam làm việc vô cùng chăm chỉ. Các công ty nhận ra khi đến Việt Nam là họ tìm thấy một lực lượng lao động có động lực cao, với năng lực ngày càng được cải thiện”.

Những con số ấn tượng về kinh tế, thương mại như vậy đã cho thấy năng lực cạnh tranh của Việt Nam, sự mở cửa thị trường của Mỹ đối với Việt Nam và sức mua của thị trường Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam ngày càng tăng trưởng. Việc hai nước nỗ lực tháo gỡ những rào cản về thuế quan đã và đang tạo thêm những cơ hội mới cho doanh nghiệp hai nước.

Thông điệp mà cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn truyền tải thông qua chuyến công tác và dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm là mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc điều hành khu vực Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - ông Ted Osius, doanh nghiệp Hoa Kỳ tin rằng, tầm nhìn mà Chính phủ Việt Nam đặt ra là đúng đắn và tăng trưởng thông qua đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam là con đường phù hợp để Việt Nam- Hoa Kỳ cùng phát triển.