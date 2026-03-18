Đề nghị truy tố Mr Pips Phó Đức Nam lừa hơn 1.300 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra kết luận điều tra, đề nghị viện kiểm sát truy tố bị can Phó Đức Nam, tức Mr Pips (SN 1994, ở TP.HCM) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bị can Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (SN 1990, ở Hưng Yên) cùng vợ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, có 72 người khác bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Rửa tiền, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo kết luận điều tra, dù không được cấp giấy phép nhưng các đối tượng trong vụ án vẫn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính, tạo lập các website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 để tổ chức, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, forex nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phó Đức Nam, tức Mr Pips.

Cụ thể, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ), cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền đó.

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Nam và Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TP.HCM) cùng xuất cảnh sang Thổ Nhỹ Kỳ để gặp Uran và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai hoạt động tại Việt Nam.

Về nước, Nam thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho Liên Anh phụ trách marketing. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và tiếp đến là với Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sản giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa Công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của các bị can “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi”.

Cá thể hóa từng bị can, cơ quan điều tra cáo buộc Phó Đức Nam là người có hành vi bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các Công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Nam còn thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên; thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận, Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỷ đồng.

Đối với Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, điều tra cáo buộc năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Ngọ được Nam giao quản lý 20 Văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt là 216 tỷ đồng.