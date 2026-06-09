(VTC News) -

Chỉ trong vài thập kỷ, từ một hải cảng thuộc địa, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới. Thành công ngoạn mục này có sự đóng góp không nhỏ của một thứ vũ khí mềm vô giá, năng lực tiếng Anh xuất sắc của toàn dân.

Vì sao người Singapore nói tiếng Anh tốt đến vậy?

Theo các báo cáo thường niên của Tổ chức EF Education First (EF EPI), Singapore liên tục giữ vững vị trí á quân thế giới thường chỉ xếp sau Hà Lan về mức độ thông thạo tiếng Anh và luôn là đại diện duy nhất của châu Á lọt vào nhóm "Mức độ thông thạo rất cao". Vậy bí quyết nào đã giúp quốc đảo nhỏ bé này đạt được thành tựu ngôn ngữ ấn tượng đến thế?

Khởi điểm lịch sử

Câu trả lời trước tiên nằm ở bối cảnh lịch sử đầy biến động của đất nước này. Khi tách khỏi Malaysia và tuyên bố độc lập vào năm 1965, Singapore đối mặt với một cuộc khủng hoảng sinh tồn sâu sắc. Dân số của đảo quốc này là một bức tranh đa văn hóa vô cùng phức tạp, bao gồm người gốc Hoa chiếm đa số, cùng với người gốc Mã Lai, gốc Ấn và các nhóm thiểu số khác. Mỗi nhóm dân tộc sử dụng một ngôn ngữ mẹ đẻ khác nhau, dẫn đến rào cản giao tiếp và nguy cơ xung đột sắc tộc luôn hiện hữu.

Để kiến tạo một khối đại đoàn kết dân tộc, chính phủ Singapore cần một ngôn ngữ chung. Thay vì chọn tiếng quan thoại của nhóm đa số, điều chắc chắn sẽ gây bất mãn và đe dọa trực tiếp đến cộng đồng người Mã Lai hay người Ấn Độ, Thủ tướng Lý Quang Diệu đưa ra một quyết định mang tính lịch sử, chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ làm việc chính thức.

Đây là một sự lựa chọn hoàn toàn trung lập về mặt sắc tộc, vừa đảm bảo sự bình đẳng cho tất cả mọi công dân, vừa kế thừa được hệ thống di sản hành chính từ thời kỳ thực dân Anh.

Người Singapore rất giỏi tiếng Anh. (Ảnh: WB)

Sự phát triển vượt bậc của tiếng Anh tại Singapore mang đậm dấu ấn cá nhân và tầm nhìn vượt thời đại của Lý Quang Diệu. Nhận thức rõ ràng rằng quốc gia của mình không có nội địa và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ông hiểu nguồn vốn duy nhất để sinh tồn là nhân lực và sự kết nối toàn cầu. Tiếng Anh chính là chìa khóa vàng mở ra cánh cửa giao thương với phương Tây, thu hút các tập đoàn đa quốc gia và nắm bắt tri thức công nghệ tiên tiến.

Tuy nhiên, ông cũng vạch ra một đường lối vô cùng thận trọng. Trong hồi ký của mình, ông từng nhấn mạnh: "Nếu chỉ đơn ngữ trong tiếng mẹ đẻ của chúng ta, chúng ta sẽ không kiếm sống được. Còn nếu đơn ngữ tiếng Anh sẽ là một trở ngại vì ta mất đi bản sắc".

Để giải bài toán này, chính sách giáo dục song ngữ đã được áp dụng triệt để từ năm 1966. Theo đó, học sinh bắt buộc phải học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất, đồng thời học tiếng mẹ đẻ (tiếng quan thoại, Mã Lai hoặc Tamil) như ngôn ngữ thứ hai. Triết lý "Đông - Tây hội ngộ" này đảm bảo người Singapore có thể vươn ra thế giới bằng ngôn ngữ toàn cầu, nhưng vẫn giữ vững được cội nguồn và đạo đức truyền thống châu Á.

Học bằng tiếng Anh thay vì học tiếng Anh

Nguyên nhân cốt lõi về mặt sư phạm khiến người Singapore sử dụng tiếng Anh tự nhiên như người bản xứ nằm ở phương pháp tiếp cận trong hệ thống giáo dục. Khác với nhiều quốc gia tại châu Á xem tiếng Anh chỉ là một môn học ngoại ngữ với các quy tắc ngữ pháp trừu tượng, Singapore đã biến tiếng Anh thành phương tiện giảng dạy.

Bắt đầu từ năm 1987, Singapore trở thành một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới áp dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy cho hầu hết các môn học trọng điểm như Toán học, Khoa học tự nhiên và Lịch sử. Điều này tạo ra một môi trường đắm chìm, nơi học sinh không chỉ ghi nhớ từ vựng mà thực sự phải dùng tiếng Anh làm công cụ để tư duy, nghiên cứu và giải quyết vấn đề mỗi ngày.

Việc thực hành liên tục trong bối cảnh học thuật thực tế này giúp não bộ phản xạ ngôn ngữ một cách nhạy bén và tự nhiên nhất.

Singapore không xem tiếng Anh chỉ là một môn học ngoại ngữ, Singapore đã biến tiếng Anh thành phương tiện giảng dạy. Ảnh: HMI

Biến thể Singlish và chiến dịch bảo vệ tiếng Anh chuẩn

Sẽ thật thiếu sót nếu phân tích về ngôn ngữ tại Singapore mà không nhắc đến "Singlish", một biến thể tiếng Anh đường phố đặc trưng, pha trộn thêm từ vựng, ngữ pháp của tiếng Phúc Kiến, Mã Lai và Tamil. Dù Singlish được người dân xem như một chất keo dính văn hóa độc đáo mang lại sự gần gũi trong đời sống thường nhật, nhưng chính phủ Singapore lại có một góc nhìn vô cùng thực dụng và lý trí.

Nhận thức rõ nguy cơ việc lạm dụng Singlish có thể làm xói mòn khả năng giao tiếp quốc tế của thế hệ trẻ, từ năm 2000, chính phủ đã kiên quyết phát động "Phong trào nói tiếng Anh chuẩn".

Mục tiêu của nhà nước không phải là tiêu diệt văn hóa đường phố, mà là phân định ranh giới sử dụng rõ ràng. Công dân có thể dùng Singlish ở chợ hay quán ăn, nhưng bắt buộc phải làm chủ tiếng Anh chuẩn mực khi bước vào trường học, công sở và giao thương. Sự can thiệp cứng rắn và nhất quán này đã rèn luyện cho người Singapore khả năng chuyển đổi mã ngôn ngữ cực kỳ linh hoạt.

Động lực kinh tế và sự dịch chuyển xã hội

Cuối cùng, bên cạnh nền tảng giáo dục, động lực từ môi trường kinh tế xã hội chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất. Tại đảo quốc sư tử, trình độ tiếng Anh tỷ lệ thuận với cơ hội nghề nghiệp, khả năng dịch chuyển vị thế xã hội và mức thu nhập. Đây là ngôn ngữ sống còn trong các tập đoàn đa quốc gia và trên các diễn đàn công nghệ.

Người dân ý thức sâu sắc rằng sự lưu loát trong ngôn ngữ này không phải là một loại trang sức tri thức, mà là công cụ sinh tồn để họ có thể đứng vững trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt.

Có thể nói, sự xuất sắc trong năng lực tiếng Anh của người Singapore hoàn toàn không phải là một phép màu tự nhiên. Nó là kết tinh của một tầm nhìn lãnh đạo sắc bén, một chính sách giáo dục kiên định, sự thực dụng trong quản trị và một môi trường xã hội lấy hội nhập làm kim chỉ nam. Bài học từ Singapore là minh chứng rõ nét nhất cho thấy, khi một ngôn ngữ được hoạch định đúng tầm vóc chiến lược, nó có khả năng thay đổi hoàn toàn sức mạnh và vận mệnh của cả một dân tộc.