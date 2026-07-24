(VTC News) -

Tối 24/7, ASEAN Cup 2026 chính thức khởi tranh khi đội tuyển Campuchia đấu với Singapore trên sân vận động Morodok Techo (Phom Penh, Campuchia). Trận đấu diễn ra hấp dẫn trong thế đôi công. Pha ghi bàn tuyệt đẹp của Ilhan Fandi ở phút đá bù cuối cùng giúp Singapore giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 2-1.

Campuchia và Singapore tạo ra thế trận cân bằng trong hiệp một. Singapore có phần nhỉnh hơn ở khả năng gây sức ép với 5 cú sút, trong khi Campuchia chỉ có 2 lần dứt điểm. Đội khách mở tỷ số ở phút 22. Lionel Tan thực hiện đường chuyền xuyên tuyến rất tốt để Shawal Anuar dứt điểm bất ngờ ở góc hẹp.

Video: Singapore ghi bàn 1-0

Campuchia không phòng ngự thụ động. Đội chủ nhà vẫn triển khai bóng khá ổn, nhưng thiếu độ sắc bén ở khu vực cuối sân. Chính việc Campuchia đẩy cao đội hình giúp Singapore có nhiều cơ hội thực hiện các pha phản công nhanh ở 2 biên. Dù vậy, sức uy hiếp mà các cầu thủ đội khách tạo ra không cao.

Thế trận không thay đổi nhiều trong hiệp 2. Campuchia và Singapore tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng hấp dẫn ở nhịp độ cao. Đội khách đến từ đảo quốc sư tử vẫn là đội xử lý tình huống tốt hơn.

Sức hấp dẫn của trận đấu tăng lên sau khi Campuchia gỡ hòa. Hàng phòng ngự Singapore bỏ quên Ouk Sovann. Cầu thủ này tung ra cú sút trái phá đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành.

Video: Campuchia gỡ hòa 1-1.

Trận đấu tiếp tục sôi nổi đến những phút cuối cùng. Campuchia thoát bàn thua trong thời gian bù giờ, sau khi VAR mất đến 6 phút để xác định lỗi việt vị của cầu thủ Singapore.

Tuy nhiên, đội chủ nhà không khắc phục được điểm yếu khi đối phó với những pha tấn công từ cánh phải của đối thủ. Trong pha tấn công cuối cùng của trận đấu, Ilham Fandi thực hiện pha đỡ bóng và tung người vô lê ngoạn mục, ghi bàn quyết định giúp Singapore thắng Campuchia 2-1.

Video: Siêu phẩm giúp Singapore giành chiến thắng 2-1.

Campuchia 1 2 Singapore Sovann 55' 22' Anuar 90+12' Ilhan Fandi

Số liệu thống kê trận Campuchia 1-2 Singapore.

Đội hình Campuchia vs Singapore

Campuchia: Hul Kimhuy, Ouk Sovann, Sophal Dimong, Alisher Mirzaev, Phat Sokha, Hikaru Mizuno, Yudai Ogawa, Bong Samuel, Iago Bento, Coulibaly, Mat Noron.

Singapore: Izwan Mahbud, Ryhan Stewart, Lionel Tan, Irfan Fandi, Harhys Stewart, Hariss Harun, Kyoga Nakamura, Shah Shahiran, Shawal Anuar, Glenn Kweh, Hami Syahin.

Thông tin trận Campuchia vs Singapore

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Campuchia tại ASEAN Cup 2026 là lực lượng nhập tịch ngày càng chất lượng. Những cái tên như Yudai Ogawa, Abdel Kader Coulibaly và Alisher Mirzaev mang đến diện mạo mới cho tuyến giữa cũng như hàng công, bổ sung sức mạnh về kỹ thuật, thể lực và khả năng tạo đột biến.

Campuchia đặt nhiều kỳ vọng ở ASEAN Cup 2026 với nhiều cầu thủ nhập tịch.

Chuỗi trận giao hữu thành công trước thềm giải cũng giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin, trong khi Singapore chưa tạo được nhiều tín hiệu tích cực sau các màn thử nghiệm lực lượng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Singapore vẫn duy trì bộ khung giàu kinh nghiệm từng góp mặt ở bán kết ASEAN Cup 2024 với những cái tên như Hariss Harun, Irfan Fandi, Song Ui-young, Kyoga Nakamura, Ilhan Fandi và Shawal Anuar. Đội bóng của HLV Gavin Lee sở hữu nền tảng thể hình tốt, chơi bóng bổng hiệu quả và có khả năng chuyển đổi trạng thái khá nhanh.

Kinh nghiệm cùng khả năng kiểm soát khu trung tuyến là điểm mạnh của đội bóng. Trong khi đó, Shawal Anuar và Glenn Kweh được kỳ vọng sẽ tạo khác biệt trên hàng công nhờ tốc độ và khả năng tận dụng cơ hội.

Xét về thành tích đối đầu và kinh nghiệm thi đấu, Singapore vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Trong 19 lần gặp Campuchia trước đây, đội bóng đảo quốc thắng 15 trận, hòa 2 và chỉ thua 2. Tại ASEAN Cup 2024, họ cũng từng vượt qua Campuchia với tỷ số 2-1.

Trận mở màn bảng A mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Campuchia và Singapore đều được xem là những ứng viên cạnh tranh suất đi tiếp phía sau Việt Nam và Indonesia. Với thể thức vòng bảng chỉ thi đấu một lượt, bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến cơ hội giành vé vào bán kết trở nên mong manh.