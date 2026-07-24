Quốc hội quyết định công tác nhân sự tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất

(VTC News) -

Thông tin trên được nêu tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 24/7.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: quochoi.vn)

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến khai mạc sáng 3/8, bế mạc ngày 24/8; chia thành 2 đợt họp (đợt 1 từ ngày 3/8 đến sáng 13/8, đợt 2 từ ngày 19/8 đến ngày 24/8); làm việc liền mạch, không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật.

Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 31 nội dung tại kỳ họp. Trong đó có 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật (thông qua 19 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến 7 dự án luật), đồng thời xem xét, quyết định công tác nhân sự và các nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương với yêu cầu tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, kiến tạo nền tảng phát triển thời gian tới.

Bên cạnh đó, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Chính phủ và các bộ, ngành đã khẩn trương, tích cực chuẩn bị các dự án luật, nghị quyết quan trọng, với nhiều chính sách mới, có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, để kịp thời trình Quốc hội tại kỳ họp.

Nhiệm vụ này, theo Thủ tướng, nhằm góp phần thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, xử lý những vấn đề cấp bách, phát sinh trong thực tiễn, thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027...

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các bộ trưởng, trưởng ngành cần đặc biệt quan tâm, trực tiếp chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng các hồ sơ báo cáo Quốc hội. Sau khi cấp có thẩm quyền chủ trương, ý kiến với một số vấn đề lớn, vấn đề mới, Chính phủ sẽ chỉ đạo hoàn thiện ngay hồ sơ trình Quốc hội.

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng đánh giá đây là dự án luật có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, dư luận rất quan tâm, căn cứ ý kiến của Hội nghị Trung ương 3 và ý kiến của Quốc hội tại kỳ họp này, Chính phủ sẽ tiếp thu, hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Đồng thời với việc sửa đổi Luật Đất đai, Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp này) và sửa đổi các luật có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

"Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành bảo đảm cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ những định hướng quan trọng của Trung ương, Bộ Chính trị vào các dự án luật", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị trong hoàn thiện các dự thảo, đặc biệt cần đánh giá kỹ tác động đối với những chính sách mới, quan trọng liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Xem xét thành lập 2 thành phố trực thuộc Trung ương

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tiếp theo thành công của Hội nghị Trung ương 3 vừa bế mạc, hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ có ý nghĩa rất quan trọng để rà soát tình hình, tiến độ công tác chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự chủ động của các cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra các dự án luật, nghị quyết, thường xuyên trao đổi, kịp thời xin ý kiến để tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Thủ tướng đã chỉ đạo rất quyết liệt, toàn diện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đặc biệt là chỉ đạo các cơ quan chủ trì phải trình dự thảo nghị định, thông tư kèm theo các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội nhằm bảo đảm việc triển khai đồng bộ các luật, nghị định, thông tư từ Trung ương đến địa phương.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hội nghị thống nhất bổ sung nội dung về việc thành lập TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương vào chương trình kỳ họp, cùng với nội dung về việc thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị VKSND Tối cao là cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với việc sửa đổi Bộ luật Hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ cần tích cực, khẩn trương hơn nữa, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin, đảm bảo tiến độ chuẩn bị, đồng thời đặt lên hàng đầu chất lượng các hồ sơ; lưu ý bố trí chương trình kỳ họp phù hợp để các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện.