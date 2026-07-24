Trung ương đồng ý phương án giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ

(VTC News) -

Theo thông báo Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV phát chiều 24/7, Ban Chấp hành Trung ương đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương, chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ để Quốc hội khoá XVI, kỳ họp không thường lệ thứ nhất phê chuẩn theo quy định.

Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, ngày 20/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký quyết định về việc điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê quán tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Đại học chuyên ngành Luật; Cử nhân lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Có thời gian dài công tác tại tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Tiến Hải từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 1/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 7/2025, sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.