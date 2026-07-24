Bộ trưởng GD&ĐT: Xử lý nghiêm tiêu cực, chấm dứt bệnh thành tích trong giáo dục

Tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026 diễn ra ngày 23-24/7 tại Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính thực chất, trung thực trong giáo dục, trong đó đề cập đến những sai phạm xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay có nhiều ưu điểm, được tổ chức bài bản, nhẹ nhàng hơn, góp phần giảm áp lực cho học sinh và toàn xã hội. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng ở một số nơi vẫn xảy ra hiện tượng sai phạm và ngành Giáo dục cần nhìn nhận thẳng thắn cả nguyên nhân khách quan, chủ quan.

“Những người làm giáo dục đã nhận diện được những động lực tạo ra tiêu cực này chưa? Chúng ta đã làm hết sức mình và đã thể hiện đầy đủ sự tự trọng của mình chưa?”, Bộ trưởng đặt câu hỏi.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, ngành Giáo dục cần trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng hệ thống “học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật”. (Ảnh: MOET)

Người đứng đầu ngành Giáo dục khẳng định, với những vấn đề liên quan đến đạo đức, chỉ có xử lý thật nghiêm bằng các quy định pháp luật mới có thể lấy lại sự công bằng, sự trung thực và độ tin cậy của kỳ thi. “Rất mong muốn và đang phối hợp với lãnh đạo các địa phương, các cơ quan chức năng để xử lý thật nghiêm”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.

Bộ trưởng nhấn mạnh, vấn đề không chỉ nằm ở một kỳ thi mà cần được xem xét trong từng công việc dạy học, quản lý giáo dục hằng ngày; từ những việc chưa làm đúng thực chất, còn xuề xòa, chưa nghiêm túc trong thực hiện kỷ cương.

“Bằng tất cả sự tự trọng của những người làm giáo dục, các nhà giáo, chúng ta cần từng bước đẩy lùi vấn đề này từ những việc nhỏ nhất: trong công việc dạy học học sinh, kiểm tra bài tập, trong công tác báo cáo kết quả, phải thực chất, trung thực”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT năm 2026. (Ảnh: MOET)

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, ngành Giáo dục cần trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng hệ thống “học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật”; đồng thời chấm dứt triệt để tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo thành tích và kết quả thi đua. Ông cũng yêu cầu đưa nội dung này vào kết luận, xây dựng chương trình hành động để triển khai trong năm học 2026-2027.

Bộ trưởng cho rằng, tinh thần liêm chính học thuật cần được hình thành và giáo dục cho học sinh ngay từ những cấp học đầu tiên. Mỗi học sinh cần hiểu đúng năng lực của bản thân để nỗ lực tiến bộ, thay vì chỉ chạy theo điểm số hoặc sự so sánh với người khác.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026-2027, trong đó có yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong toàn ngành.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết ngành Giáo dục đang đứng trước yêu cầu tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn trong tổ chức thực hiện các chủ trương về phát triển giáo dục.

Bộ GD&ĐT xác định chủ đề năm học 2026-2027 là “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”, với yêu cầu các địa phương xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian và kết quả trong quá trình triển khai.