Thống kê thú vị về thủ môn Timor Leste Dylan Niski trước đội tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Tối 24/7, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu ra quân tại ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Timor Leste. Đỗ Hoàng Hên mở đầu bằng bàn thắng dễ dàng ngay ở phút thứ 7. Chỉ trong hiệp 1, tiền đạo của Hà Nội FC và Nguyễn Đình Bắc hoàn tất cú đúp cùng bàn thắng của Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước 5-0.

Sang đến hiệp 2, Đình Bắc có thêm một pha lập công, Quang Hải cũng ghi bàn và hoàn tất chiến thắng thuyết phục 7-0 cho đội tuyển Việt Nam. Nhiều khán giả cho rằng nếu thủ thành Dylan Niski không chơi xuất sắc, Timor Leste thậm chí còn có thể thủng lưới đến 10 bàn. Người gác đền này có nhiều pha cản phá xuất sắc.

Dylan Niski để lại nhiều ấn tượng.

Nhưng trong kí ức của Dylan Niski, những lần đối đầu với bóng đá Việt Nam luôn mang lại trải nghiệm không mấy vui vẻ. Lần đầu tiên thủ thành sinh năm 2000 gặp đội tuyển Việt Nam lại là ở bộ môn futsal.

Ở giải futsal vô địch Đông Nam Á 2022, Dylan Niski được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Australia. Anh bắt chính trong trận đấu cuối cùng tại bảng B trước đội tuyển Việt Nam. Khi ấy, Dylan Niski vừa chơi bóng ở sân 11, vừa thi đấu futsal.

Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Giang ra sân bằng đội hình gồm nhiều cầu thủ vừa dự World Cup như Hồ Văn Ý, Phạm Đức Hòa, Trần Thái Huy, Nguyễn Thịnh Phát, Nhan Gia Hưng. Không có bất ngờ nào xảy ra khi Nguyễn Thịnh Phát mở tỉ số ở phút 13 và có pha lập công thứ hai ở phút 34.

Đội tuyển futsal Việt Nam ghi thêm 3 bàn thắng khác khi Trần Thái Huy (20’), Châu Đoàn Phát (35’), Nguyễn Văn Hiếu (38’) lần lượt điền tên mình lên bảng tỉ số. Australia thua chung cuộc với tỉ số 1-5.

Dylan Niski sau đó vẫn quyết tâm thi đấu bóng đá 11 người cho một số đội bóng bán chuyên của Australia. Hiện nay, Dylan Niski thuộc biên chế của Western City FC. Anh sinh ra tại Sydney trong một gia đình đa sắc tộc.

Dylan Niski có thể thi đấu cho Ba Lan, Bồ Đào Nha, Australia và Timor Leste.